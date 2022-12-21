Дешевых iPhone больше не будет. Apple убивает сверхпопулярную модель

Аналитик Минг-Чи Куо, почти никогда не ошибающийся в своих прогнозах относительно Apple, предрек скорую смерть линейке смартфонов iPhone SE, самых дешевых у Apple. По его мнению, Apple или полностью откажется от нее, или сильно задержится с выпуском нового поколения. Причина – околонулевой интерес покупателей к iPhone SE 2022 из-за отсутствия в нем инноваций, хотя оригинальный iPhone SE был сверхпопулярным, и в целом плохие продажи iPhone 14 и 14 Plus.

С iPhone SE придется попрощаться

Компания Apple собирается или полностью закрыть линейку смартфонов iPhone SE, или как минимум очень надолго отложить выход четвертого ее представителя. Об этом пишет профильный ресурс MacRumors со ссылкой на известного аналитика Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), который, как сообщал CNews, почти никогда не ошибается в своих прогнозах относительно Apple. Например, именно он предсказал выход iPhone SE второго поколения за полгода до его дебюта.

iPhone SE – это традиционно самый дешевый смартфон в модельном ряду Apple. На декабрь 2022 г. компания выпустила три его версии – невероятно популярную оригинальную образца 2016 г., более современную, датированную 2020 г., и совсем свежую от 2022 г.

iPhone SE 2022 с дизайном из 2017 года

Самый новый iPhone SE 2022 г. в США стоит всего $429 (29,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 21 декабря 2022 г.) за комплектацию с 64 ГБ встроенной памяти. Для сравнения, iPhone 14 с таким же объемом накопителя оценивается почти вдвое дороже – в $799 (55,1 тыс. руб.). Даже iPhone 12 более чем двухлетней давности Apple продает за $599 (41,3 тыс. руб.).

Что не так с iPhone SE

Первоначальная задумка Apple при создании iPhone SE заключалась в создании компактного, но при этом производительного устройства для тех, кто любит и ценит классические крошечные по нынешним меркам iPhone поколений с первого по пятое. У нее это получилось – самый первый iPhone SE с 4-дюймовым экраном пользовался повышенным интересом пользователей и до сих пор весьма активно продается на вторичном рынке во многих странах мира, хотя ему уже почти семь лет.

Второе поколение iPhone SE, оно же iPhone SE 2020, уже не могло похвастаться высоким спросом, так как магии компактного устройства у него уже не было – диагональ выросла до 4,7 дюйма. Если первый iPhone SE был, по сути, iPhone 5s с электроникой iPhone 6s, то iPhone SE – это лишь немного разогнанный iPhone 8 с внутренностями iPhone 11.

Третье поколение iPhone SE, увидевшее свет в 2022 г., вызвало у подавляющего большинства пользователей не желание его купить, а недоумение – зачем вообще этот телефон был выпущен. Это оказался снова прокачанный iPhone 8, которому не так давно исполнилось пять лет, и дизайн которого давно устарел. Вероятно, Apple пыталась привлечь старых фанатов за счет кнопки Home на лицевой панели, но это не сработало.

Дело не только в самом телефоне

Минг-Чи Куо считает, что высокая вероятность задержки или даже полной отмены iPhone SE четвертого поколения связана не только с плохими продажами третьего поколения этой модели. По его мнению, виноваты в целом сравнительно низкие показатели iPhone 2022 модельного года.

Как сообщал CNews, базовый iPhone 14 полностью провалился в продаже, поскольку это не новый телефон. Apple взяла прошлогодний iPhone 13, лишь немного изменила его внутренне, сохранив прежний дизайн, и попыталась продать его под видом нового устройства, но ее обман быстро раскрылся.

iPhone SE 2016 стал культовым смартфоном

С iPhone 14 Plus та же ситуация. Единственное его отличие от iPhone 13 – в увеличенном экране, но потенциальным покупателям этого оказалось недостаточно, и в итоге его продажи тоже весьма скверные, притом настолько, что Apple пришлось спешно урезать объемы его производства.

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Таким образом, в новой линейке iPhone 14 продаются лишь две старшие модели с приставками Pro и Pro Max. Но не все готовы приобретать их из-за высокой цены – от $999 (68,9 тыс. руб.) за Pro и от $1099 (75,8 тыс. руб.) за Pro Max.

Оптимизация модельного ряда

Вероятная смерть iPhone SE в результате может быть обусловлена двумя факторами. Первый – это отсутствие инноваций в модели и «киллер-фичи», способной привлечь покупателя. Ранее предполагалось, что iPhone SE 4 получит OLED-экран вместо IPS, но, во-первых у OLED масса противников, как и истинных ценителей у IPS, во-вторых, удивить OLED-экраном Apple никого не сможет – они весьма распространены.

Второй фактор – это безжалостность Apple по отношению к плохо продающимся устройствам. Для примера, она оставила в прошлом провалившиеся iPhone 12 mini и 13 mini – в них Apple сделала ставку на небольшой 5,4-дюймовый экран, но она не сыграла, плюс оба смартфона крайне плохо держали заряд батареи.

По всей видимости, та же участь может ждать и iPhone SE, поскольку жертвовать потомками базовых iPhone 14 и iPhone 14 Plus Apple едва ли станет.