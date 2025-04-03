Бежавшая из России Apple получила в стране миллиардную прибыль при абсолютно нулевой выручке

Российское юрлицо Apple отчиталось об 1,1 млрд руб. чистой прибыли за 2024 г. при выручке, равной нулю. Сама Apple остановила все операции в России в начале 2022 г. Однако у таких необычных финансовых показателях, как ни странно, есть логичное обоснование.

Выручки нет, а прибыль есть

Компания Apple продолжает получать доход в России, несмотря на то, что бежала из страны в начале марта 2022 г. Ее российская «дочка» «Эппл Рус» отчиталась о чистой прибыли в размере 1,1 млрд руб. по итогам 2024 г.

При этом выручка компании за тот же период оказалась равной нулю. Для сравнения, в 2023 г. этот показатель зафиксировался на уровне 3,6 млрд руб. На этот дисбаланс обратило внимание РБК.

По информации издания, причина внезапного возникновения столь немаленькой чистой прибыли при нулевой выручке имеется. Это следствие возмещения компании «1,8 млрд руб. импортного НДС» который был уплачен по итогам таможенной проверки за 2020-2021 г. Также 380 млн руб. «Эппл Рус» заработала на разнице курсов валют, уточняет РБК.

К моменту выхода материала вся техника Apple поставлялась в Россию по параллельному импорту. Также в стране существовали полулегальные способы оплаты подписки на сервисы компании.

Прибыль из ниоткуда

Последним финансово успешным годом для «Эппл Рус» до начала апреля 2025 г. был 2021 г., когда Apple официально присутствовала на российском рынке. Чистая прибыль «Эппл Рус» за этот год составила 12 млрд руб. при выручке 386 млрд руб.

Следующие два года официальное российское подразделение Apple рапортовало о чистых убытках. Но можно увидеть, как он стремительно уменьшается.

Так, по итогу 2022 г. «Эппл Рус» скатилась до 6,5 млрд руб. чистого убытка. Спустя год этот показатель сократился до 1 млрд руб., а еще через год чистый убыток превратился в чистую прибыль.

Что-то на финансовом

По информации РБК, в бухгалтерской отчетности «Эппл Рус» упоминается начавшаяся в 2023 г. таможенная проверка по факту импортированной в Россию продукции Apple за период с декабря 2020 по 31 декабря 2021 гг. «Компания заранее сформировала резерв под потенциальную сумму начислений в 2023 г», – пишет издание.

Проверка завершилась в 2024 г., после чего Apple пришлось выплатить все доначисления. Однако сделала она эта за счет вышеупомянутого резерва.

При этом в своем отчете в графе «прочие доходы» она указала принятый к вычету НДС, доначисленный таможней, сообщил изданию менеджер практики аудита консалтинговой компании Neo Владислав Козинец. Это, по его словам, и стало причиной возникновения у «Эппл Рус» чистой прибыли. Как компании по итогам 2023 г. удалось сократить чистый долг на более чем 5 млрд руб., он не уточнил.

Переживать пока рано

Козинец также прокомментировал нулевую выручку российской «дочки» Apple за отчетный период. По его словам, это прямое свидетельство «заморозки бизнеса».

В то же время эксперт сообщил изданию, что нулевая выручка вовсе не означает подготовку к ликвидации юрлица. «По данным баланса, у компании достаточно ресурсов для продолжения существования в обозримом будущем, признаки потенциального вынужденного банкротства отсутствуют», – сказал Козинец изданию.

Между тем, в России зафиксировано несколько фактов банкротства представительств американских ИТ-компаний. В списке банкротов – Google и Oracle, а HP стремится поскорее избавиться от своего юрлица путем его ликвидации.

Также важно упомянуть, что в декабре 2022 г. Apple прекратила аренду площадей в бизнес-центре «Романов Двор», где располагался ее российский офис. Весной 2023 г. она закрыла сразу несколько сервисных центров и оставила владеющих ее техникой россиян без гарантии на нее.

Не Apple единой

Apple – не единственная иностранная компания, официально бежавшая из России, но при этом продолжающая получать здесь прибыль. В начале апреля 2025 г. CNews писал о массовом закрытии филиалов и подразделений Microsoft по всей стране, однако ее главная «дочка» в лице компании «Майкрософт Рус» в 2024 г. получила более 100 млн руб. чистой прибыли.

Также в конце марта 2025 г. стало известно о росте выручки российского офиса LG по итогам 2024 г. Это произошло благодаря перепродажам – основная часть выручки образовалась благодаря перепродаже электроники – LG приобретала технику, ввезенную Китай, Белоруссию, Объединенные Арабские Эмираты и пр, и после продавала ее в России. В марте 2025 г. LG также частично возобновила работу на своем московском заводе по производству электроники.