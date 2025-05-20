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Козинец Владислав
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Apple впервые оштрафована в России за пропаганду ЛГБТ* 1
|03.04.2025
|Бежавшая из России Apple получила в стране миллиардную прибыль при абсолютно нулевой выручке 1
Козинец Владислав и организации, системы, технологии, персоны:
|Apple Inc - Apple Russia - Эппл Рус 67 1
|Google LLC 11938 1
|Microsoft Russia - Майкрософт Россия 821 1
|Oracle Corporation 6757 1
|HP Inc. 5715 1
|LG Electronics 3637 1
|Apple Inc 12259 1
|Microsoft Corporation 24836 1
|Романов Двор БЦ 8 1
|Unsplash 992 1
|FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5155 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11302 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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