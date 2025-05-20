Apple впервые оштрафована в России за пропаганду ЛГБТ*

Суд в России впервые привлек компанию Apple к административной ответственности и назначил три штрафа общей суммой в размере 7,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ* (организация признана экстремистской и запрещена в России). Само же заседание прошло в закрытом режиме.

Назначение штрафа

Компанию Apple впервые оштрафовали на 7,5 млн руб. за пропаганду нетрадиционных отношений в России, об этом CNews сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Таганский районный суд Москвы трижды за день оштрафовал компанию Apple за распространение информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних (часть три, статьи 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях России).

Суд назначил ирландскому юридическому лицу Apple Distribution International Ltd. три штрафа по 2,5 млн руб. — на общую сумму 7,5 млн руб. за пропаганду ЛГБТ* (движение признано экстремистским и запрещено в России).

По информации «Коммерсант», суды прошли в закрытом режиме по просьбе представителя Apple. Причина составления протоколов неизвестна, по мнению журналистов, их составили из-за оформления App Store в радужные цвета.

Apple Суд в России впервые оштрафовали Apple за ЛГБТ*-пропаганду на 7,5 млн руб.

Кроме этого, суд оштрафовал Apple на 3 млн руб. из-за отказа цензурировать контент по требованию российских властей (часть два, статьи 13.41 КоАП).

На сайте Таганского районного суда Москвы указаны еще два дела, в которых Apple привлекается по этой же административной статье. Они зарегистрированы 19 мая 2025 г. и пока не рассмотрены судом.

В ноябре 2024 г. Таганский суд Москвы оштрафовал Apple за отказ удалить запрещенный контент. Размер административного взыскания составил 3,6 млн руб. Причиной стал отказ удалить запрещенный контент. Компанию признали виновной по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях («Неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по ее удалению предусмотрена российским законодательством»).

Антимонопольный штраф

В январе 2024 г. сотрудники Apple оплатили антимонопольный штраф на 1,2 млрд руб., об этом сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России в Telegram-канале.

«Служба оштрафовала Apple на сумму 1,17 млрд руб. за нарушение антимонопольного законодательства. 19 января 2024 г. Apple оплатила штраф. Денежные средства поступили в российский бюджет», — говорилось в заявлении ФАС.

О том, что компанию Apple оштрафовали в России на 1,2 млрд руб. за нарушение антимонопольного законодательства, стало известно в январе 2023 г. Сотрудники ФАС заявили, что Apple навязывала российским разработчикам необходимость использовать в их приложениях для устройств на базе iOS платежный инструмент компании. Корпорацию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением.

Показатели деятельности в России

Компания «Эппл Рус», российское подразделение Apple, по итогам 2024 г. получила чистую прибыль в размере 1,1 млрд руб. при нулевой выручке, об этом сообщили РБК представители Apple в апреле 2025 г. Это первый случай, когда компания вышла в прибыль с 2022 г. в России.

Основную часть дохода российской «дочки» Apple обеспечило возмещение 1,8 млрд руб. импортного налога на добавленную стоимость (НДС), уплаченного по результатам таможенной проверки за 2020-2021 г. Дополнительно около 360 млн руб. компания заработала на положительной разнице курсов валют.

Предыдущий раз компания фиксировала прибыль по итогам 2021 г., когда этот показатель составил 12 млрд руб. при выручке в 386 млрд руб. В 2022 г. «Эппл Рус» понесла убыток в 6,5 млрд руб., а в 2023 г. - 1 млрд руб. При этом в 2023 г. выручка составляла 3,6 млрд руб., а в 2024 г. полностью отсутствовала.

Согласно данным бухгалтерской отчетности, в 2023 г. таможенные органы инициировали проверку в отношении товаров Apple, ввезенных в Россию в декабре 2020 г. и в течение 2021 г. Компания заблаговременно сформировала резерв под потенциальную сумму начислений. В 2024 г. проверка завершилась, и Apple уплатила все доначисления за счет ранее созданного резерва.

Менеджер практики аудита консалтинговой компании Neo Владислав Козинец пояснил, что прибыль у компании возникла в результате отражения в качестве прочих доходов суммы НДС, принятого к вычету, который был доначислен таможенным органом. Из данных отчетности следует, что Apple получила возмещение НДС из бюджета в 2024 г. Сам же эксперт отметил, что снижение выручки до нуля указывает на заморозку бизнеса, однако не свидетельствует об обязательной ликвидации компании. По его словам, данные бухгалтерского баланса показывают наличие достаточных ресурсов для продолжения деятельности в обозримом будущем, при этом признаки возможного вынужденного банкротства отсутствуют.

*ЛГБТ - движение признано экстремистским и запрещено в России.