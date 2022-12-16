Apple досрочно и тайно покидает роскошный офис в двух шагах от Кремля

Российское представительство Apple, «Эппл рус», собирается досрочно расторгнуть договор аренды офиса в самом центре Москвы, заключенном до января 2025 г. Осенью 2022 г. компания начала спешно вывозить своих российских сотрудников за рубеж. Дальнейшие планы Apple неизвестны. Она может найти новый офис для своей российской «дочки», или попытаться избавиться от нее.

Apple съезжает

Компания Apple, ушедшая из России более восьми месяцев назад, до сих пор находится в непосредственной близости от Кремля, в буквальном смысле. В распоряжении компании есть роскошный офис в центре Москвы, который занимает ее российское представительство – компания ООО «Эппл рус». Как пишет РБК, в обозримом будущем Apple откажется от него.

Офис российского представительства Apple расположен в бизнес-центре «Романов-двор», находящемся в трех минутах ходьбы от Манежной площади. Российское юрлицо Apple, несмотря на уход самой Apple из России, продолжает работать. На момент публикации материала компания «Эппл рус», в отличие от ООО «Гугл» (российская дочка Google) о планах по своему банкротству не сообщала.

Аренда, а не собственность

В настоящее время «Эппл рус» занимает в «Романов-двор» помещение суммарной площадью 4700 кв. метров. Речь о долгосрочной аренде – контракт подписан до января 2025 г., то есть формально он будет действовать еще немногим более двух лет. Есть ли в нем пункт о досрочном расторжении одной из сторон, и о том, какие санкции за этим последуют, на момент публикации материала известно не было.

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Офис в этом бизнес-центре российское представительство Apple арендует достаточно давно – с 2017 г. Первоначально выделенная компании площадь составляла 3500 кв. метров, но позже договор был изменен – в него внесли информацию о дополнительных 1200 кв. метрах арендуемой площади.

По информации РБК, ковидные ограничения, введенные в России весной 2020 г., а также стремительный рост популярности в стране удаленной работы привели к тому, что гигантский офис «Эппл рус» в течение длительного времени частично пустовал. Как долго это происходило, не установлено, однако к декабрю 2022 г. все коронавирусные ограничения в Москве давно отменены.

Обошлись без санкций

Apple остановила продажи в России, поддержав решение властей США о вводе массовых антироссийских санкций. Теперь вся ее техника вводится в страну на условиях параллельного и серого импорта. Крупные ритейлеры предоставляют на нее свою гарантию, но россияне уже столкнулись с проблемой нехватки запчастей для устройств Apple в авторизованных сервисных центрах.

Вероятное освобождение офиса в центре российской столицы вполне могло бы стать очередным следствием американских санкций против России. Но, как пишет РБК со ссылкой на свои источники, дело вовсе не в них.

До Кремля рукой подать

По их словам, «Эппл рус» приняло решение покинуть бизнес-центр «Романов двор» сразу после событий, развернувшихся в России 21 сентября 2022 г. и повлекших за собой массовый переезд одних россиян в казармы, других – за рубеж.

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В вывозе россиян за пределы границ России Apple принимала непосредственное участие. Как сообщал CNews, в конце сентября 2022 г. она начала релоцировать работников московского офиса в Киргизию, а его топ-менеджеров – в ОАЭ и Великобританию.

Подробнее об «Эппл рус»

Российская «дочка» Apple была основана сравнительно недавно – в декабре 2011 г. Уставный капитал компании – 3,3 млн руб. Она на 99,5% принадлежит ирландской «Эппл дистрибьюшн интернэшнл лимитед» и на 0,5% «Эппл оперейшнс юроп лимитед», тоже из Ирландии.

Вид на Кремль со стороны Манежной площади

По результатам 2021 г. выручка «Эппл рус» составила 386 млрд руб., чистая прибыль – 11,52 млрд руб. (данные «Контур.фокус»). В 2020 г. эти показатели составляли 266,3 млрд руб. и 11,4 млрд руб. соответственно, что было равно лишь 1% финансовых показателей Apple за тот же период во всем мире. В 2021 г. «Эппл рус» принесла Apple около 1,5% мировой выручки.

Пока нет информации, какие последствия повлечет за собой освобождение «Эппл рус» офиса в «Романов двор». Основных вариантов два – компания или найдет новый офис, или попробует свернуть свой бизнес в России. По такому пути пошла, например, шведская Ericsson.