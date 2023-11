Основатель Apple и друг Стива Джобса в больнице с инсультом

Стив Возняк попал в больницу с подозрением на ишемический инсульт. Он находится в Мехико. Врачи уверяют, что его состояние стабильное, но официальные представители сооснователя Apple не комментируют происходящее.

Возняк госпитализирован

Стив Возняк (Steve Wozniak), основавший компанию Apple вместе со Стивом Джобсом (Steve Jobs) попал в больницу. Как пишет Reuters, он госпитализирован с подозрением на ишемический инсульт (нарушение мозгового кровообращения с повреждением тканей мозга). Это произошло в Мехико (Мексика), и местные СМИ (El Sol De Mexico, TMZ, El Pais и ряд других) тоже упоминают этот диагноз. Представители Возняка комментарии не дают.

Возняк прибыл в Мехико вместе с супругой с целью принять участие в Всемирном деловом форуме (World Business Forum). Он собирался выступить на этом мероприятии 8 ноября 2023 г., но позже его выход на сцену был отменен организаторами «по медицинским показаниям».

Эксперты TMZ сообщили, что перед выступлением Стив Возняк сообщил жене о своем плохом самочувствии. Именно она настояла на его немедленной госпитализации, и на момент выхода материала сооснователь Apple находился в отделении неотложной помощи в одной из больниц Мехико.

В столице Мексики врачи проводят все необходимые обследования. По информации местных изданий, состояние Возняка стабильное, и в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос его трансфера в США на частном самолете для продолжения лечения.

На 12 лет дольше

Компания Apple была основана почти 50 лет назад, в 1976 г. У ее истоков стояли три человека – Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн (Ronald Wayne). Последний вышел из состава учредителей компании, продав свою 10-процентную долю в ней всего за $800.

Для Apple Возняк сделал очень много – в частности, именно он разработал компьютеры Apple I и Apple II, с которых и началась ее история.

На день основания Apple Возняку было 26 лет. Он покинул компанию в возрасте 37 лет, в 1987 г., чтобы заняться другими проектами. К моменту публикации материала Возняку исполнилось 73 года, а Рональду Уэйну – 89 лет.

Единственный из основателей Apple, кто не дожил до наших дней – это Стив Джобс. Он умер в октябре 2011 г., а причиной его смерти был рак поджелудочной железы, с которым он долго, но в итоге безуспешно боролся.

В настоящее время Возняк занимается самыми разными проектами. Например, в 2018 г. он основал инвестиционную блокчейн-платформу Equi, а тремя годами позже открыл частную космическую компанию Privateer Space. Также он является владельцем национальной медали в области технологий (National Medal of Technology), которую он получил из рук бывшего Президента США Рональда Рейгана (Ronald Reagan) в 1985 г., еще работая в Apple. В настоящее время такая медаль носит название «Национальная медаль в области технологий и инноваций» (National Medal of Technology and Innovation).

Не в первый раз

Стив Возняк ранее уже оказывался в больнице с проблемами, связанными с головным мозгом. В 1981 г., когда ему был 31 год, Возняк попал в аварию на своем самолете в результате неудачной попытки взлета. Следствием этого стали сразу две амнезии – ретроградная и временная антероградная.

Возняк, по его словам, утратил все воспоминания об аварии и даже не знал, что потерпел крушение на собственном самолете. Помимо этого, он был не в силах вспомнить ни свое лечение в больнице, ни длительный период после выписки. Со временем его память восстановилась.