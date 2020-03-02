Вдова Стива Джобса решила лишить детей наследства

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Вдова Стива Джобса решила лишить трех их совместных детей без наследства. Она занимается благотворительностью и хочет направить на нее все деньги. По ее словам, дети понимают ее позицию, однако согласие на отказ от наследства они пока не дали.



Деньги семьи – на благотворительность

Вдова сооснователя компании Apple Стива Джобса (Steve Jobs) 57-летняя Лорен Джобс (Laurene Jobs) приняла решение оставить детей без наследства. Все деньги, которые она получила после смерти мужа, она направит на благотворительность.

В интервью The New York Times Лорен Джобс заявила, что считает неправильным накапливать огромные средства в руках одной семьи. «В этом нет ничего справедливого», – подчеркнула она.

По словам Лорен, Стив Джобс изначально не стремился разбогатеть и не интересовался этим. Унаследовав его состояние, она намерена распорядиться им так, чтобы оно принесло максимум пользы обычным людям. «Если я проживу достаточно долго, это богатство закончится вместе с моей жизнью», – подчеркнула миллиардер.

Дети (не) против

Стив Джобс познакомился с будущей женой в 1989 г. – она была студенткой в Стэнфордской высшей школе бизнеса, где он читал лекцию. Они поженились спустя два года и прожили в браке ровно 20 лет, вплоть до смерти Стива Джобса в октябре 2011 г. от рака поджелудочной железы.

Миллиарды, принесенные чете Джобсов успехом Apple, отправятся на благотворительность

В браке с Лорен Джобс (в девичества Пауэлл, Powell) основатель Apple стал отцом трех детей – сына Рида (Reed Jobs, родился в сентябре 1991 г.) и двух дочерей, Эрин (Erin Jobs, август 1995 г.) и Ив (Eve Jobs, 1998 г.). По словам его вдовы, все трое знают о ее отношении к наследству, но при этом на момент публикации материала мнение детей относительно желания матери оставить их без наследства известно не было.

Лорен Джобс добавила, что сам Стив поддерживал ее позицию. Тем не менее, она не сообщила The New York Times, планировал ли он отдать все заработанные деньги на благотворительность и не оставить детям ни цента.

Миллиардер-филантроп

Лорен Джобс, по информации Forbes, занимает 46 место в списке богатейших людей мира с состоянием 22,8 млрд. Издание Bloomberg, в то же время, оценило его в $23,8 млрд и поместило вдову Стива Джобса на 38 место. The New York Times сообщает, что у нее во владении находятся $27,5 млрд (35 строчка).

Лорен Джобс, в отличие от своего мужа, не была публичным человеком ни при его жизни, ни после его смерти. Она начала заниматься благотворительностью в 1997 г. она стала соучредителем некоммерческой организации College Track, помогающей детям из бедных семей поступить в колледж и получить образование.

Спустя семь лет, в 2004 г. Лорен Джобс основала благотворительную организацию Emerson Collective, которая вкладывает деньги в различные культурные и образовательные проекты. Она намерена и дальше расходовать полученные после смерти средства на благотворительность, но в какие именно проекты вдова основателя Apple планирует вложить миллионы и миллиарды, на начало марта 2020 г. известно не было.

Не командный игрок

Идеи раздать свое состояние на нужды малообеспеченных придерживается не только Лорен Джобс: ее разделяет, в частности, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates). Вместе со своей женой Мелиндой Гейтс (Melinda Gates) он участвует в благотворительном движении The Giving Pledge.

Лорен Джобс входит в топ-100 богатейших людей мира, но не поддерживает взгляды многих из них на свои финансы

Каждый из участвующих в The Giving Pledge считает, что после их смерти накопленные ими богатства следует обязательно отдать на благотворительность. Вместе с четой Гейтс данное движение поддерживают основатель Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg), режиссер Джордж Лукас (George Lucas), сооснователь Oracle Лоуренс «Ларри» Эллисон (Lawrence Ellison), а также основатель Tesla Илон Маск (Elon Musk) и крупный инвестор Уоррен Баффет (Warren Buffet).

Среди участников The Giving Pledge есть и Россияне – в частности, идею движения разделяет богатейший человек России Владимир Потанин, один из владельцев «Норникеля». На момент публикации материала число участников кампании The Giving Pledge, основанной Гейтсом и Баффетом в 2010 г., превышало 65, однако Лорен Джобс, несмотря на свои филантропические взгляды, не была среди них.