Разгневанный сисадмин в отместку на игнор своих требований подменил коллегам музыку на iPod коровьим мычанием

iPod и «непослушные» экоактивисты

Британский ИТ-специалист наказал своих коллег за неуважение к внутренним правилам организации весьма изощренным способом, пишет The Register. Он написал скрипт, который заменил всю музыку в принадлежащих им плеерах iPod звуками мычания коров.

В истории, опубликованной изданием, мужчина фигурирует под вымышленным именем Рой (Roy). В прошлом он занимал должность менеджера по информационным технологиям в «известной международной организации, заботящейся об окружающей среде». Тогда, по его словам, в ней было занято множество молодых людей – идеалистов с горящими глазами и презрительным отношением к любым проявлениям «корпоративного диктата».

Тогда же огромную популярность приобрела новейшая на то время разработка американской корпорации Apple – аудиоплеер iPod. По словам Роя, многие из сотрудников организации поспешили приобрести модный гаджет.

Аудиоплеер iPod первого поколения, напомним, вышел осенью 2001 г. Он поддерживал воспроизведение файлов в форматах wav, aiff, mp3 и aac. Окончательно производство iPod компания Apple прекратила чуть более года назад – в мае 2022 г.

Использование служебных ноутбуков в личных целях

ИТ-менеджер лично не имел претензий к выбору коллег, однако был обеспокоен тем, что они использовали служебные ноутбуки для синхронизации своих персональных девайсов. При этом файлы, размещенные на портативных ПК, в том числе и музыкальные подборки с iPod сотрудников, регулярно и в автоматическом режиме копировались на серверы организации.

Сопутствующее увеличение расхода электроэнергии и количества используемых накопителей на магнитном диске вступало в явное противоречие с целями организации по сохранению окружающей среды. Более того, в определенный момент времени Рой начал получать «внушающие благоговейный трепет» системные уведомления, о том, что свободное место на жестких дисках серверов организации практически исчерпано. Тогда ИТ-шник выпустил распоряжение о введении запрета на использование ноутбуков, принадлежащих организации, для резервного копирования музыкальных композиции и опубликовал соответствующие инструкции.

Однако в организации тогда господствовала культура, позволяющая игнорировать подобные инструкции и даже не утруждать себя прочтением служебных записок подобного содержания, отмечает The Register.

Отчаянные времена требуют отчаянных мер

Поразмыслив и придя к выводу о том, что отчаянные времена требуют отчаянных мер, Рой решил прибегнуть к более радикальным мерам. Он написал скрипт, который предназначался для сканирования файловых систем серверов резервного копирования с целью поиска аудиофайлов. Поскольку данные бэкапов с плееров iPod не были защищены при помощи криптографических алгоритмов, найти такие файлы не составляло большого труда – в случае с iPhone задача оказалась бы куда более сложной.

Обнаружив музыкальную композицию на жестком диске, скрипт автоматически подменял исходный файл на заранее заготовленный ИТ-специалистом. Новый файл получал совпадающие с исходными название и метаданные. Это было необходимо для того, чтобы при выполнении синхронизации содержимого iPod сотрудников, не обращавших внимание на распоряжения Роя, с бэкап-сервером организации на накопителях плееров оказались именно подмененные, а не оригинальные файлы.

Однако наиболее значительной трансформации подвергалось содержимое файлов: музыкальная аудиозапись длительностью в несколько минут заменялась на непродолжительный звук мычания коровы.

Преподать важный урок

Скрипт был запущен в работу накануне выходных дней и успешно выполнил свою задачу. В понедельник сотрудники вернулись к исполнению своих будничных обязанностей. Те их них, кто в очередной раз, вопреки правилам организации, воспользовались служебными ноутбуками для синхронизации содержимого своих личных iPod, получили вместо подборки любимых музыкальных произведений «концерт» в исполнении жвачных парнокопытных и были крайне этим удивлены.

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Рой же, в свою очередь, решил сразу две задачи: освободил огромное пространство на винчестерах серверного хранилища данных организации – трехсекундная запись звуков, издаваемых коровами, занимает в десятки раз меньше места, чем среднестатистическая музыкальная композиция радиоформата, а также преподал ценный урок пренебрегающим правилами коллегам.

Как восприняли поступок Роя, который можно охарактеризовать как хулиганский, вышестоящие руководители, The Register и его собеседник не уточняют.

Не надо злить ИТ-шников

Как показывает практика, третирование специалистов, обладающих привилегированным доступом к ИТ-инфраструктуре организации, может приводить к катастрофическим последствиям.

В мае 2022 г. CNews писал о том, как ИТ-специалист китайского гиганта по операциям с недвижимостью Lianjia Хань Бин (Han Bing) удалил всю информацию с жестких дисков двух серверов компании. В результате работа некоторых отделов оказалась парализована. Одно лишь восстановление удаленных данных обошлось фирме в $30 тыс. Хань Бина за его проступки отправили в тюрьму на 7 лет.

В конце марта 2021 г. бывший сотрудник американской компании, оказывающей услуги ИТ-консалтинга, Дипаншу Кхер (Deepanshu Kher) взломал сеть компании-клиента, повлиявшей на его увольнение, и удалил 1,2 тыс. учетных записей в Microsoft 365 из 1,5 тыс. Это полностью парализовало работу компании. На восстановление данных ушло $600 тыс. и три недели.

В 2019 г. уволенный американский системный администратор Кейси Умэцу (Casey K. Umetsu) устроил настоящий хаос в ИТ-инфраструктуре своего бывшего работодателя в надежде получить предложение вернуться на свою должность. План мужчины полностью провалился.