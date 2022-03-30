Qsoft выходит на рынок систем управления знаниями с собственным решением

Qsoft, российский цифровой интегратор, специализирующийся на разработке интернет-проектов, объявил о выводе на рынок баз знаний собственного продукта «Qsoft система управления знаниями». Решение подходит для импортозамещения таких продуктов как Atlassian Confluence, Notion, а также облачных хранилищ файлов, таких как «Google диск».

По данным компании, порядка 32% сотрудников ищут необходимую информацию более трех часов в день, причем 78% – хотя бы один раз не смогли найти необходимую информацию внутри ИТ-систем своей компании. До 85% годового оклада может достигать ущерб компании из-за ухода специалиста и 40% – от неполной отдачи в период адаптации сотрудника. За счет внедрения интуитивно понятной базы знаний и оптимизации поиска информации компания численностью более 1 тыс. человек сможет ежемесячно экономить до 12,5 млн руб.

Решение «Qsoft система управления знаниями» адресовано компаниям из всех сегментов экономики, а также государственным структурам, которые хотят повысить свою эффективность, сохранить и структурировать внутренние знания, а также быстрее и качественнее адаптировать новых сотрудников.

«Отечественный сегмент систем управления знаний еще очень молод. Продвинутых российских решений в этой области совсем немного. В большинстве крупных и средних компаний работы по созданию, накоплению и передаче опыта и экспертизы ведутся либо на зарубежных решениях, либо присутствуют в разрозненном виде по отдельным подразделениям. База знаний от Qsoft позволяет с лёгкостью интегрировать имеющиеся наработки и информацию на единой платформе. Она построена на принципиально новом подходе к управлению знаниями, мотивирующим сотрудников компании взаимодействовать с системой с первого рабочего дня, и сохраняющим знания в случае увольнений», – отметил Виталий Чесноков, генеральный директор компании Qsoft.

База знаний Qsoft это: работа с файлами. Файловое хранилище с тегами, классификацией и версиями, фильтрация и сортировка, легкое переключение между версиями статей и файлов, удобный инструментарий для контент-менеджеров и модераторов, журналирование событий, простота восстановления, функция «Избранное», позволяющая сохранить подписи, списки на ознакомление, важные файлы и статьи; умный поиск. Мощная навигация внутри системы с учетом морфологии русского языка, индивидуальные списки для чтения; геймификация и инструменты для вовлечения. Умная лента на главной странице под запросы каждого сотрудника. Распределение информации по типам и классификациям, создание удобного пространства знаний для отделов или групп сотрудников. Рейтинги авторов, лайки, комментарии, связь с автором, уведомления по избранному контенту; коллективная работа со статьями. Разделение ролей на авторов и рецензентов, делегирование прав и задач по созданию и редактированию материалов, полноценное командное взаимодействие, обратная связь, инструменты контроля; инструментарий для корпоративного обучения. Создание курсов на платформе с возможностью отслеживания прогресса.

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База знаний Qsoft интегрируется с корпоративным порталом, HR- и административными системами, системами управления проектами и жизненным циклом. Обладает серьезным механизмом управления доступа к информации и делегирования. В систему встроена мощная система поиска и навигации.

Исходя из практики Qsoft, решение может быть внедрено в течение недели с момента старта работ, включая перенос данных, интеграции с корпоративными системами обучения персонала.