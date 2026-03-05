Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 191274
ИКТ 14749
Организации 11418
Ведомства 1495
Ассоциации 1082
Технологии 3555
Системы 26642
Персоны 83233
География 3034
Статьи 1575
Пресса 1277
ИАА 749
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2768
Мероприятия 884

Здунов Артем


СОБЫТИЯ


05.03.2026 Обязательную локализацию оптоволокна отложат на два года из-за остановки производства на единственном российском заводе 1
08.09.2025 ProcessTech Saransk 2025: как прошел самый большой форум по процессной аналитике России 1
20.06.2025 «Страховой Дом ВСК» и «Инфомаксимум» подписали соглашение о сотрудничестве 1
07.06.2024 Компания экс-министра связи России строит завод по производству электроники 1
30.09.2019 Правительство Дагестана и фирма «1С» договорились о сотрудничестве в области ИТ 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Здунов Артем и организации, системы, технологии, персоны:

9133 2
Infomaximum - Инфомаксимум 56 2
Ruteq - Рутек 37 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 218 1
SAP SE 5473 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14759 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9262 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 400 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 227 2
Силовые машины 146 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1118 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 412 1
ГПБ - Газпромбанк 1194 1
Альфа-Банк 1894 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 557 1
АльфаСтрахование СГ 360 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1407 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 575 1
ФосАгро 156 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3167 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5791 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6367 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5293 1
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 59 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57989 3
Task Mining - технология отслеживания, фиксации и анализа действий пользователя на рабочей машине 74 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19092 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74323 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23479 2
Process Mining - Процесс Майнинг - Процессная аналитика - глубинный анализ процессов 328 2
Google Android - приложения и разработчики 712 1
Эмулятор - Emulation 285 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 284 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13161 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25645 1
Стандартизация - Standardization 2258 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11233 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ГенИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 851 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 583 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25823 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11560 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15054 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27275 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16726 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34249 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1518 1
ОЦО - Общий центр обслуживания - ЕЦО - Единый центр обслуживания - МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания - Shared services center 254 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32121 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7737 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5931 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 575 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12770 1
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2657 1
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 613 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12407 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12456 1
MDM - Master Data Management - Master Data Services - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 654 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7156 1
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 408 1
НТЦ ИТ Роса - РОСА мобайл - ROSA Mobile - мобильная операционная система 95 1
Ruteq - Р-фон - серия смартфонов 51 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2395 1
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 422 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2465 1
Бочкин Александр 50 2
Шарипов Степан 5 1
Думикян Георгий 5 1
Щелкунова Ольга 1 1
Девенчук Алексей 1 1
Бутенко Кирилл 1 1
Звонарев Алексей 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Нуралиев Борис 296 1
Мишустин Михаил 756 1
Олейник Александр 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 159210 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18448 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 350 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 710 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 316 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 635 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6284 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда - ГИС СЦОС - Современная цифровая образовательная среда 323 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55335 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 555 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15334 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51567 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32144 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17512 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6322 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6399 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7000 1
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1480 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4281 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6317 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6418 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3276 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 882 1
Страхование - ДМС - Добровольное медицинское страхование 274 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26167 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1031 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423429, в очереди разбора - 726899.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer Swift Go 16 AI SFG16-74: практичность с акцентом на комфорт

Как техника Apple и Samsung калечит людей: скрытая угроза

Самые необычные смартфоны в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Переписана история последних дней динозавров: вместо того чтобы бороться за выживание, они процветали

Ученые выяснили, что при недостатке сна мозг запускает странную «очистку»

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом
Показать еще
До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях» До 20 марта открыт прием заявок на Конкурс «Импортозамещение в телекоммуникациях»

erid: 2W5zFHXcZPo

Рекламодатель: ООО «ФЛАТ-ПРО»

ИНН/ОГРН: 9714013259/1237700428240