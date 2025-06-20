«Страховой Дом ВСК» и «Инфомаксимум» подписали соглашение о сотрудничестве

«Страховой Дом ВСК» и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписанный документ направлен на развитие цифровых решений на стыке страховой отрасли и высоких технологий, включая генеративный искусственный интеллект и процессную аналитику.

Соглашение подписали член совета директоров, заместитель генерального директора «Страхового Дома ВСК» по развитию бизнеса Ольга Сорокина и генеральный директор «Инфомаксимум» Александр Бочкин. В центре совместной работы — развитие технологического суверенитета, поддержка отечественных разработчиков и внедрение передовых ИТ-инструментов в ключевые бизнес-процессы.

Член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Страхового Дома ВСК» Ольга Сорокина, сказала: «Цифровизация бизнес-процессов является одной из стратегических задач нашей компании. Мы активно тестируем, создаем и развиваем различные технологичные решения, используя осознанный подход к инвестициям в инновации. Еще в 2023 г. мы пропилотировали Process & Task Mining в урегулирование убытков по ДМС, так как технология продемонстрировала большой потенциал, сразу после пилота провели масштабирование технологии в компании, на сейчас ВСК – единственный игрок страхового рынка, использующий процессную аналитику в промышленных масштабах. Расширение сотрудничества с «Инфомаксимум» позволит апробировать процессную аналитику и генеративный ИИ не только в классическом исследовании бизнес-процессов, но и, например, в исследовании клиентского пути в цифровых каналах».

В рамках партнерства компании сосредоточатся на использовании генеративного ИИ для повышения эффективности бизнес-процессов, создании цифровой инфраструктуры для глубокой аналитики, а также внедрении решений, способствующих росту цифровой зрелости отрасли. Отдельное внимание будет уделено развитию отечественных информационных систем и повышению эффективности взаимодействия между ИТ-компаниями и финансовыми структурами.

«Партнерство со «Страховым Домом ВСК» демонстрирует, как ИИ, Process Mining и Task Mining могут стать неотъемлемой частью страхового сектора. Мы понимаем задачи отрасли и готовы предложить практичные инструменты для их решения. Нацелены на совместную работу — без громких слов и с акцентом на результат», — отметил Александр Бочкин.

Глава Мордовии Артём Здунов сказал: «В республике создаются инновационные решения на стыке процессной аналитики и искусственного интеллекта. И очень важно, что интерес к этому проявляют компании федерального уровня. Мы обеспечиваем благоприятные условия, а компании реализуют проекты – в этом суть эффективного взаимодействия. Уверен, что достигнутые договоренности послужат началом долгого и результативного сотрудничества».

Стороны подчеркнули приверженность принципам открытого диалога, равноправия, соблюдению законодательства и защите конфиденциальной информации.