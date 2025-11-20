Как ИИ меняет управление процессами: ключевые кейсы ProcessTech

20 ноября в Москве состоялось одно из важнейших событий России в области процессной аналитики – ProcessTech. В числе участников — топ-менеджмент крупнейших компаний России и стран СНГ, руководители процессных офисов, ИТ-подразделений и профильных центров компетенций, а также эксперты в сфере аналитики процессов и операций.

Организаторами выступили Инфомаксимум и МТС Финтех.

Ставка на продвинутую аналитику

МТС Финтех активно развивает экосистему цифровых финансовых сервисов, выстраивая бизнес-процессы на данных и современных технологиях. Компания последовательно внедряет решения на базе искусственного интеллекта, чтобы повышать операционную эффективность- и стимулировать рост ключевых показателей бизнеса. Такой подход к технологической трансформации превращает инновации в ощутимый результат для бизнеса, партнеров и клиентов.

«Мы смотрим на технологии как на естественную часть нашей работы. Process Mining, Task Mining, RPA и AI — не просто отдельные инструменты, а связанная экосистема, которая помогает нам понимать, где бизнес теряет время и как это исправить. Мы давно используем эти решения и продолжаем расширять их применение, пробуя новые подходы и сценарии. Автоматизация для нас — не проект, а постоянный процесс поиска, экспериментов и роста», — отметила Екатерина Гудимович, вице-президент, руководитель операционного кластера МТС Финтех.

Борис Ашрафьян, директор продуктово-инвестиционного офиса МТС Финтех, считает искусственный интеллект движущей силой современного финтеха.

Открывая контентную часть, Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, рассказал, как продвинутая аналитика и искусственный интеллект меняют сам подход к управлению процессами. «Сегодня мало просто анализировать процессы — важно уметь на них влиять. Для этого нужна связка мультипроцессной аналитики и интеллектуальной автоматизации. В Proceset этот подход работает как единый контур: система объединяет разнородные источники данных, формирует сквозной путь в реальном времени и позволяет видеть отклонения в момент их возникновения. Дальше вступает в работу Цифровой сотрудник, который автоматически анализирует риски и принимает решения по их устранению. В результате управление процессом перестаёт быть реактивным — решения принимаются сразу, ещё до того, как небольшое отклонение перерастёт в проблему. Такой подход делает процессы предсказуемыми и прозрачными».

От данных к эффективности

Мероприятие состояло из двух блоков: первый был посвящен практическому опыту применения процессной аналитики и искусственного интеллекта внутри МТС Финтех.

Вячеслав Климов, руководитель центра повышения операционной эффективности МТС Финтех, и Ирина Бороздина, руководитель трайба операционного сопровождения внутренних клиентов МТС Финтех, рассказали, как отдали «на ауторс» технологиям самую рутинную часть работы с официальными запросами.

«Ежедневно мы получаем сотни неструктурированных запросов, и сотрудники тратят на их обработку значительную часть времени, поскольку важно корректно извлечь из документа каждую деталь, — рассказывает Вячеслав Климов. — Чтобы снизить долю ручного труда, мы провели пилотный проект применения Цифрового сотрудника на базе Proceset и оценили, как технология работает с большим объёмом данных и спецификой направления. Подход оправдал себя: система извлекает ключевые данные за минуты, уверенно обрабатывает разные типы запросов и в ходе пилота обеспечила точность на уровне 86%. В итоге обработка должна ускориться почти в 15 раз — на анализ одного документа потребуется 1–2 минуты, а человеческий фактор при передаче данных будет полностью исключён. Такой эффект позволяет переходить от точечных автоматизаций к системной работе с рутинными операциями и планировать масштабирование на другие виды запросов».

Тем, как удалось преобразовать воронку сервисных обращений в инструмент управления данными и процессами их обработки, получив ощутимый эффект в операционных метриках, поделились Екатерина Леванова, руководитель трайба сопровождения претензионной работы и взаимодействия с регуляторами МТС Финтех, и Олеся Смагина, руководитель направления мониторинга и анализа бизнес-процессов МТС Финтех;

Роман Чернов, руководитель службы роботизации бизнес-процессов МТС Финтех, и Николай Казак, технический лидер роботизации бизнес-процессов МТС Финтех, сделали акцент на техническую составляющую и рассказали, как выстраивают цикл совершенствования между процессной аналитикой, BPMS и Python-автоматизацией. Подчеркнули, что превращение автоматизаций в оркестрируемую систему позволяет обеспечить быстрое внедрение изменений, а цикл совершенствования устраняет фрагментарность автоматизации.

Вторая часть программы — панельная дискуссия «От цифровой трансформации к трансформации на основе ИИ». Эксперты из МТС Финтех, РусГидро и GlowByte обсудили, как компании переходят от цифровизации отдельных процессов к системной ИИ-трансформации, затронули роль технологического стека Process Mining, Task Mining и ИИ как единого контура управления, а также поговорили о перспективах новой операционной модели, где искусственный интеллект становится частью управленческих решений, компетенций и структуры компании. Модератором беседы выступил Денис Окунев, технический лидер отдела внедрений Инфомаксимум.

Серия мероприятий ProcessTech получила широкое признание профессионального сообщества и продолжит развиваться как ключевая площадка для обмена экспертизой и практическими решениями в области интеллектуальной аналитики в России.