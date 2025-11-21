Разделы

Гудимович Екатерина


СОБЫТИЯ


21.11.2025 Как ИИ меняет управление процессами: ключевые кейсы ProcessTech 1
08.10.2024 «МТС Банк» сэкономил более 150 млн руб. благодаря роботизации бизнес-процессов 1
28.03.2023 «МТС банк» вдвое увеличил темпы роботизации бизнес-процессов 1

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14101 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 522 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6834 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33797 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56866 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12289 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17735 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11358 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 239 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2420 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1820 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51069 2
