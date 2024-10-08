«МТС Банк» сэкономил более 150 млн руб. благодаря роботизации бизнес-процессов

ПАО «МТС-Банк» объявляет о повышении операционной эффективности за счет роботизации внутренних бизнес-процессов, помимо классической автоматизации. Всего благодаря роботам МТС Банк сэкономил более 150 млн руб. и высвободил 500 тыс. часов человеческого ручного труда с момента их внедрения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Сейчас в «МТС Банке» работают 68 роботов, которым за девять месяцев 2024 г. удалось сэкономить на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г. Они заменили человека в низкоинтеллектуальных и шаблонных процессах.

«Каждый день объем выполненных задач нашими роботами равен объему работы большой команды из 83 человек, − сказала вице-президент, руководитель операционного кластера «МТС Банка» Екатерина Гудимович. – В банке давно реализуются задачи по повышению операционной эффективности, которые позволяют не наращивать службы сопровождения бизнеса на фоне кратного роста бизнеса банка. Роботы имеют ряд преимуществ перед классической автоматизацией там, где их использование целесообразно, как по скорости их разработки и внедрения в рабочие процессы, так и по стоимости их внедрения и обслуживания. Банк активно реализует роботов нового поколения, которые могут самостоятельно собирать данные по сквозным бизнес-процессам, выявлять длительные, повторяющиеся, неуспешные этапы процессов, неоднородность этапов по разным продуктам и многое другое».

В 2024 г. «МТС Банк» перешел от роботизации отдельных действий к автоматизации сквозных процессов и смог сохранить независимость от предлагаемых на рынке платформенных решений. Банк также расширил спектр роботизируемых задач, за счет применения технологий искусственного интеллекта: компьютерное зрение и обработка естественного языка.

Банк планирует продолжить работу по развитию подходов к роботизации процессов для повышения операционной эффективности и качества обслуживания сотрудников и клиентов.