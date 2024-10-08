Разделы

Цифровизация Внедрения ИТ в банках
|

«МТС Банк» сэкономил более 150 млн руб. благодаря роботизации бизнес-процессов

ПАО «МТС-Банк» объявляет о повышении операционной эффективности за счет роботизации внутренних бизнес-процессов, помимо классической автоматизации. Всего благодаря роботам МТС Банк сэкономил более 150 млн руб. и высвободил 500 тыс. часов человеческого ручного труда с момента их внедрения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка».

Сейчас в «МТС Банке» работают 68 роботов, которым за девять месяцев 2024 г. удалось сэкономить на четверть больше, чем за аналогичный период 2023 г. Они заменили человека в низкоинтеллектуальных и шаблонных процессах.

«Каждый день объем выполненных задач нашими роботами равен объему работы большой команды из 83 человек, − сказала вице-президент, руководитель операционного кластера «МТС Банка» Екатерина Гудимович. – В банке давно реализуются задачи по повышению операционной эффективности, которые позволяют не наращивать службы сопровождения бизнеса на фоне кратного роста бизнеса банка. Роботы имеют ряд преимуществ перед классической автоматизацией там, где их использование целесообразно, как по скорости их разработки и внедрения в рабочие процессы, так и по стоимости их внедрения и обслуживания. Банк активно реализует роботов нового поколения, которые могут самостоятельно собирать данные по сквозным бизнес-процессам, выявлять длительные, повторяющиеся, неуспешные этапы процессов, неоднородность этапов по разным продуктам и многое другое».

Максим Нартов, Nexign: Оценить окупаемость HRM-системы вполне реально
Бизнес

В 2024 г. «МТС Банк» перешел от роботизации отдельных действий к автоматизации сквозных процессов и смог сохранить независимость от предлагаемых на рынке платформенных решений. Банк также расширил спектр роботизируемых задач, за счет применения технологий искусственного интеллекта: компьютерное зрение и обработка естественного языка.

Банк планирует продолжить работу по развитию подходов к роботизации процессов для повышения операционной эффективности и качества обслуживания сотрудников и клиентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Игорь Душа, «Нота Купол»: Есть три ИБ-сегмента, в которых потребности заказчиков выражены наиболее остро

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Как технологии помогают выстроить процессы вокруг пациента, а не бумажек

У россиян стали выманивать деньги по телефону и через интернет с помощью поддельных приказов ФСБ

Платформа с высоким IQ. Как интеллектуальные технологии повышают ценность интегрированного бизнес-планирования

«Почта Банк» продадут за 36 миллиардов

Конференции

Облачные и платформенные сервисы: IaaS, DBaaS, DRaaS, Kubernetes, SecaaS

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

Orion Digital Day
Показать еще

MARKET.CNEWS

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор моноблока Acer Aspire S27-1755: мощный и аккуратный

Лучшие кнопочные телефоны с интернетом: хиты продаж

Обзор HUAWEI WATCH GT 5 Pro 46 мм: умные часы, которые умеют все

Показать еще

Наука

Ученые воскрешают шерстистого мамонта, но боятся вызвать Апокалипсис

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

Новый чип, управляющий терагерцовыми лучами — основа для сверхбыстрого и надежного интернета будущего
Показать еще
CNews Forum 2024 CNews Forum 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

byteoilgas_conf 2024 byteoilgas_conf 2024

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

LANSOFT: время комплексных бизнес-решений LANSOFT: время комплексных бизнес-решений

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

Orion Digital Day Orion Digital Day

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

ELMA DAY ELMA DAY

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт:

MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время? MVP для крупного бизнеса. Как сократить расходы и время?

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: