Россельхозбанк и Билайн договорились развивать сервисы для иностранцев

Россельхозбанк и Билайн подписали соглашение о сотрудничестве. Оно направлено на реализацию ряда взаимовыгодных и общественно-полезных проектов, повышающих доступность и комфорт в использовании банковских услуг и телеком-сервисов для иностранных граждан.

Среди приоритетов партнерства — развитие решений, направленных на обслуживание нерезидентов. В мае 2025 года Россельхозбанк и Билайн уже запустили совместный сервис по подтверждению SIM-карт иностранных граждан с обязательной биометрической идентификацией. Услуга стала доступна более чем в 1,5 тыс. отделений банка по всей стране.

В рамках соглашения партнеры также договорились проработать запуск пилотного проекта по подтверждению личности иностранцев и сбору их биометрических данных с использованием планшетов. Это решение позволит организовать идентификацию не только в отделениях банка и офисах Билайна, но с выездом специалистов банка и оператора в места массового скопления целевой аудитории.

Директор по управлению партнёрским каналом Билайна Роман Прыганов: «Партнерство с Россельхозбанком — это пример того, как телеком- и финансовый сектора могут усиливать друг друга, создавая комплексные сервисы нового поколения. Отвечать вызовам времени всегда эффективнее совместно — Билайн открыт к новым партнерствам и рад видеть Россельхозбанк в их числе».

Екатерина Елманова, заместитель председателя правления Россельхозбанка: «Мы рассматриваем этот проект как знаковый для банка, поскольку он может продемонстрировать инновационность и уникальность наших биометрических решений, которые сейчас серьезно востребованы рынком и актуальны для него. Также для нас это первое партнёрство с одним из крупнейших игроков на телекоммуникационном рынке, что, в свою очередь, позволяет нам по-новому посмотреть на свои возможности с точки зрения развития нашего бизнеса».