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Индексная книга (каталог) CNews*
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Старостин Илья


УПОМИНАНИЯ


27.05.2025 Более 1600 ИТ-специалистов приняли участие в архитектурном хакатоне ВТБ 1
25.03.2021 ВТБ открывает партнерам доступ к сервисам банка через новую API-платформу 1
25.08.2020 ВТБ назвал сроки перехода на новый конвейер производства ПО 1
10.07.2020 ВТБ планирует в 10 раз ускорить внедрение сервисов за счет ИТ-архитектуры 1
10.07.2020 Количество удаленных рабочих мест в ВТБ за время пандемии выросло в 8 раз 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Старостин Илья и организации, системы, технологии, персоны:

ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2879 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2975 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68000 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52762 3
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4165 2
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1701 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11879 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4101 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1097 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5305 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24813 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12881 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8026 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 51 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 214 1
Кулик Вадим 188 2
Россия - РФ - Российская федерация 148874 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49207 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14103 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7161 1
Недвижимость - Архитектурное проектирование 12 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24774 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5986 1
РИА Новости 944 3
Forbes - Форбс 858 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1361814, в очереди разбора - 755302.
Создано именных указателей - 175355.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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