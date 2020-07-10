Новое в СХД
Hitachi применяет ИИ для ускорения СХД на фоне снижения стоимости владения
Бизнес
Как переплыть озеро данных и не утонуть
Интеграция
Шесть задач управления хранилищами данных и методы решения

Спецпроекты

Количество удаленных рабочих мест в ВТБ за время пандемии выросло в 8 раз

ИТ в банках

Группа ВТБ увеличила число удаленных рабочих мест для своих сотрудников более чем в 8 раз с момента проникновения коронавируса в Россию. Такие данные озвучил глава департамента ИТ-архитектуры, старший вице-президент ВТБ Илья Старостин. По его словам, сейчас в банке созданы 32,5 тыс. удаленных рабочих мест против 4 тыс. по состоянию на 16 марта 2020 г.

«Число удаленных рабочих мест выросло больше, чем в 8 раз с начала марта, сейчас их около 32,5 тысяч. Более 95% сотрудников ИТ-блока были переведены в режим удаленной работы буквально за неделю», — сказал Илья Старостин в интервью «РИА Новости».

По его словам, за последние месяцы выросла скорость принятия решений на всех уровнях, это помогло оперативно расширить ИТ-инфраструктуру, необходимую для перевода работников в удаленный режим.

«Перевод большого числа сотрудников на удаленную работу не сказался на эффективности систем банка. Мы не отложили реализацию ни одного из сотен наших проектов, не перенесли ни один запланированный до пандемии апгрейд и продолжаем проводить все обновления в удаленном режиме», — заключил Илья Старостин.

Другие материалы рубрики

ВТБ планирует в 10 раз ускорить внедрение сервисов за счет ИТ-архитектуры

Правительство придумало радикальные меры поддержки российской ИТ-отрасли

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября

Рассекречена сумма, которую Сбербанк заплатил за сервис Rabota.ru

Гендиректор Qiwi: банки мешают развитию финтех-стартапов

Гипервизор OpenVZ: принципы работы, преимущества и недостатки, сравнение с конкурентами

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие электропилы и дрели-шуруповёрты для дачи: выбор ZOOM

Выбираем точку доступа для бизнеса: обзор линейки Aruba HPE Instant On

Аксессуары для ноутбуков: нужны или нет?

Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен центр тяжести Солнечной системы

Сахарная пудра — особый ингредиент при 3D-печати человеческих сосудов

Поиск таинственной темной материи: первые находки датчика XENON1T

Разработан полупроводник лучше кремния
Показать еще
Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Экспертиза: как защитить корпоративные данные во время пандемии Когда компании пора переходить на новую СХД Когда компании пора переходить на новую СХД Dell Technologies 2020_Live Dell Technologies 2020_Live