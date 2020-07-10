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ВТБ планирует в 10 раз ускорить внедрение сервисов за счет ИТ-архитектуры

ИТ в банках

Группа ВТБ объявила о полной перестройке ИТ-архитектуры банка. Этот процесс происходит в рамках стратегии трансформации кредитной организации на новой цифровой основе. В банке ожидают, что изменения ИТ-архитектуры позволят ускорить вывод новых продуктов и сервисов в 10 раз.

Зачем нужны изменения

ИТ-архитектура определяет возможности банка по скорости вывода на рынок новых продуктов, их взаимодействию с существующими сервисами и возможности интеграции в проекты на уровне государства, рассказал в интервью «РИА Новости» глава департамента ИТ-архитектуры, старший вице-президент ВТБ Илья Старостин.

По его словам, новая ИТ-архитектура ВТБ «как минимум в 10 раз увеличит скорость и значительно снизит стоимость вывода на рынок новых продуктов и сервисов».

«Традиционные архитектуры банковских систем разрабатывались 10-20 лет назад и проектировались исходя из потребностей банков, в их основе лежали продукты, а не желания и потребности клиентов. Мир сильно изменился, нужна клиентоцентричная бизнес-модель и архитектура. Чтобы клиент еще раз захотел воспользоваться сервисами, они должны быть удобными, интуитивно понятными, надежными и, что важно, персонифицированными», — пояснил Илья Старостин.

Он добавил, что в банке рассчитывают провести оптимизацию операционных процессов и сократить затраты на нецелевые ИТ-системы. Дополнительным преимуществом новой архитектуры станет сокращение сроков модернизации продуктов.

Что получат клиенты

Изменения ИТ-архитектуры — один их этапов стратегии цифровой трансформации ВТБ. Согласно целям стратегии, 100% финансовых сервисов должны стать доступны клиентам ВТБ в онлайн-режиме.

По словам Старостина, один из связанных с изменениями ИТ-архитектуры глобальных проектов — омниканальная платформа, «которая позволит клиентам получать все сервисы в любом канале: в офисе, приложении ВТБ Онлайн, в личном кабинете на сайте, и так далее».

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В банке ожидают, что изменения ИТ-архитектуры позволят ускорить вывод новых продуктов и сервисов в 10 раз.

«Например, клиент может начать какую-то операцию в офисе банка, а завершить ее в приложении или наоборот», — пояснил Илья Старостин.

Глава департамента ИТ-архитектуры добавил, что в целом трансформация на цифровой основе связана с перестройкой архитектурного ландшафта.

«Клиентам все равно, какая ИТ-архитектура у банка, для них важны удобство, простота и надежность сервисов. Так и должно быть. Но именно архитектура определяет возможности банка по скорости вывода на рынок новых продуктов, их взаимодействию с существующими сервисами и возможности интеграции в проекты на уровне государства. Например, ВТБ стал одной из первых кредитных организаций, которые подключились к блокчейн-платформе ФНС для быстрой обработки заявок по кредитам предпринимателям в рамках господдержки при пандемии», — рассказал он.

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