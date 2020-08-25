ВТБ назвал сроки перехода на новый конвейер производства ПО

ВТБ перестроил процессы создания новых продуктов и сервисов. В ходе реализации стратегии цифровой трансформации банк создал более 1000 команд разработки и переводит все в микросервисную логику. Ранее ВТБ объявил о полной перестройке ИТ-архитектуры банка.

ВТБ переводит все команды в новый «конвейер производства ПО»

ВТБ в ходе реализации стратегии цифровой трансформации изменил структуру работы над проектами: теперь за разработку каждого продукта и услуги отвечает конкретная команда, которая в том числе разрабатывает свой участок кода. До конца года все уже существующие 1100 команд переедут в новый конвейер производства программного обеспечения на единой платформе и перейдут в новую микросервисную логику. Об этом в интервью Forbes Brandvoice рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«До конца 2020 года все команды переедут в новый «конвейер производства ПО» на единой платформе. Вывод всей промышленной функциональности банка в новую микросервисную логику — прорыв и для рынка, и для самого ВТБ. Такой подход используют крупнейшие мировые банки. Реализуя его, ВТБ переходит в следующий класс банковских организаций», — сказал Вадим Кулик.

ВТБ объявил о новой стратегии в 2019 г. Отмечалось, что стратегия предполагает цифровизацию бизнеса. В частности, более 50% продаж к концу 2022 г. должны стать цифровыми и не требовать визита в отделение, более 80% сервисных операций должны быть переведены в дистанционные каналы. Также банк планировал сделать доступными для клиентов в электронных каналах 100% продуктов.

Перестройка

По словам Вадима Кулика, в рамках реализации новой стратегии, банк перестроил все процессы работы над новыми продуктами и услугами и поделил сотрудников на команды, которые потом объединяются в стримы.

«Ядром нового производственного процесса являются так называемые стримы, сформированные из 1100 команд разработки. В них вошли представители бизнеса, функциональных линий, ИТ и вендоров-партнеров», — заявил Вадим Кулик.

ВТБ в ходе реализации стратегии цифровой трансформации изменил структуру работы над проектами

Он пояснил, что каждая «команда владеет своим продуктом или сервисом с фиксированными API, то есть протоколами взаимодействия с другим ПО, и занимается разработкой своего участка кода». При этом все продукты и сервисы и их связи представлены в единой архитектуре, используют единый интеграционный слой и взаимодействуют друг с другом по принципу API first.

«В итоге каждый программист знает, на какую часть программы влияет разрабатываемый им в общей микросервисной логике кусок кода и несет за это персональную ответственность», — добавил Вадим Кулик.

Что еще менялось

Ранее о полной перестройке ИТ-архитектуры в ВТБ говорил в интервью РИА Новости глава департамента развития ИТ-архитектуры, старший вице-президент банка Илья Старостин.

Он отмечал, что планируется создание единых для всего банка технологических сервисов, систем безопасности, интеграционного слоя, библиотеки дизайна, приложений, стандартов реализации продуктовых сервисов. По его словам, новая ИТ-архитектура ВТБ «как минимум в 10 раз увеличит скорость и значительно снизит стоимость вывода на рынок новых продуктов и сервисов».

Илья Старостин называл ИТ-архитектуру фундаментом для реализации ИТ-стратегии и подчеркивал, что в банке рассчитывают провести оптимизацию операционных процессов и сократить затраты на нецелевые ИТ-системы.