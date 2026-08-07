Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЦРЦТ Центр развития цифровых технологий
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Публикаций - 30, упоминаний - 30
ЦРЦТ и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
|Фетисов Александр 33 14
|Тестин Алексей 7 7
|Новикова Елена 105 5
|Коваленко Татьяна 4 4
|Посылкин Павел 4 4
|Коряков Алексей 5 4
|Копысов Виталий 64 4
|Панин Алексей 5 4
|Власова Юлия 7 4
|Ремизова Екатерина 5 3
|Малинский Алексей 7 3
|Фишер Андрей 75 3
|Сологуб Денис 75 3
|Пашинский Сергей 16 3
|Горелова Марина 6 3
|Позднякова Ксения 25 3
|Горшков Максим 5 2
|Иванов Иван 24 2
|Белан Иван 41 1
|Желнова Алина 42 1
|Кочетков Алексей 2 1
|Соловьева Светлана 17 1
|Артюхов Сергей 66 1
|Оденко Игорь 2 1
|Бельский Роман 4 1
|Мыреева Светлана 1 1
|Бушель Виталий 1 1
|Бондарь Павел 1 1
|Шанин Евгений 1 1
|Кямилев Камиль 1 1
|Алиев Сархан 2 1
|Вишневская Анастасия 2 1
|Сугробов Иван 1 1
|Батралиев Рамиль 1 1
|Ященко Евгений 1 1
|Мосесян Ашот 3 1
|Дагов Зураб 1 1
|Орловский Виктор 408 1
|Натрусов Артем 313 1
|Шадаев Максут 1210 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.