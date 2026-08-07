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Индексная книга (каталог) CNews*
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ЦРЦТ Центр развития цифровых технологий

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


07.08.2026 Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
16.06.2026 IT_One и Фонд «Сколково» расширяют партнерство в области искусственного интеллекта 1
27.03.2026 «Норникель» повысил качество руды на шахтах в Заполярье благодаря цифровому моделированию 1
12.01.2026 Разработана отечественная альтернатива иностранным системам мониторинга транспорта 1
05.12.2025 NGR Softlab: усиление защиты баз данных считают приоритетным 76% российских компаний 1
27.11.2025 Выручка ИT-стартапов «Сколково» превысила 480 млрд рублей, составив порядка 15% российского рынка информационных технологий 1
11.11.2025 Резидент «Сколково» внедрил интерактивного гида по «Умному городу» на ВДНХ 1
06.11.2025 Резидент «Сколково» и «В2-Групп» модернизировали систему управления транспортной логистикой 1
29.07.2025 Как промышленный ИИ вышел за пределы пилотов и начал приносить прибыль 1
25.07.2025 Резидент «Сколково» исследует защищенность баз данных 1
23.07.2025 Решение резидента «Сколково» повысит эффективность аренды помещений технопарков «Элма Групп» на 30% 1
22.07.2025 Резидент «Сколково» обеспечил умную навигацию Центрального автовокзала в Ростове-на Дону 1
22.07.2025 Резидент «Сколково» запустил ИИ-бот для работы с корпоративной базой знаний 1
30.06.2025 Резидент «Сколково» запустил сервис по отслеживанию уязвимостей для информационной безопасности 1
16.06.2025 Резидент «Сколково» обеспечил цифровую навигацию в Якутском республиканском онкологическом диспансере 1
14.05.2025 Выручка Ivideon выросла на 68% в 2024 году при шестикратном росте прибыли 1
28.04.2025 «Аренамастер» внедрила билетную систему собственной разработки на «Live Арене» 1
09.12.2024 «Гарда» и «Сколково» объединяют усилия для развития ИБ в регионах 1
02.07.2024 НТР и «Норникель» провели испытания подземной навигации 1
10.06.2024 Datana внедрила видеоаналитику работ подземной техники на руднике «Норникеля» 1
31.05.2024 ТГУ и Sitronics Group будут тестировать ИТ-решения для межвузовского кампуса 1
16.04.2024 Как запустить проект цифровой трансформации 1
26.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
12.03.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
26.02.2024 Конференция CNews «Цифровая трансформация 2024» состоится 2 апреля 1
14.12.2023 В Челябинской области создали реестр ИТ-стартапов 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
06.09.2022 В Челябинске пройдет Всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов» 1
09.03.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за февраль 2020 г. 1

Публикаций - 30, упоминаний - 30

ЦРЦТ и организации, системы, технологии, персоны:

Polymedia - Полимедиа 158 5
Индорс Навигейшн 7 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
SimbirSoft - СимбирСофт 124 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Ростелеком 10948 2
9594 2
Telegram Group 2940 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 275 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 2
NGR Softlab - Энджиар Софтлаб 92 2
Росатом АСЭ ИК - Цифрум ЧУ - Учреждение по цифровизации атомной отрасли 26 2
Диджитал Улей - Digital Hive 6 2
Софтмедиалаб - Softmedialab 6 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 1
Аусферр ИТЦ 44 1
Акрибия 2 1
n8n 14 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
Microsoft Corporation 25775 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 208 1
Oracle Corporation 7074 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 1
Microsoft Corporation - GitHub 1075 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 265 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 1
Visiology - Визиолоджи 90 1
TrueConf - ТруКонф 454 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 1
Adobe Systems 1597 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 220 1
SafeTech - СэйфТек 133 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 357 1
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 1
Ivideon - Мобильные видеорешения 77 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 9
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 8
ГПБ - Газпромбанк 1273 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 4
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 4
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 4
Синара ГК - Sinara Group 124 4
Благосостояние НПФ 52 4
Группа Самолет 106 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Альфа-Банк 1979 2
АФК Система - Эталонные Концессии 4 1
РТсим - RTsim 4 1
Элма групп 3 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Каршайнмойка - Купимобиль - оператор каршеринга 120 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 1
Русагро Группа Компаний 379 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
Абсолют Банк 249 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 1
Unilever - Юнилевер Русь 171 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 15 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 115 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 61 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Норникель - Норильский никель - Заполярный филиал 31 1
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 69 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Норникель - Быстринский ГОК - горно-обогатительный комбинат 6 1
Национальные приоритеты АНО 27 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
Правительство Челябинской области 78 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 220 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Федеральное казначейство России 1949 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 121 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 75 1
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 1
Правительство Ярославской области - Губернатор Ярославской области - органы государственной власти 57 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 22 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 104 1
Правительство Тверской области - Губернатор Тверской области - органы государственной власти 56 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
Правительство Москвы - Развитие человеческого капитала АНО 25 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 11
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 5
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 4
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1946 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 4
Оповещение и уведомление - Notification 5945 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 3
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2245 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2220 3
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4862 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7062 3
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 2082 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 3
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1165 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1602 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Оцифровка - Digitization 5185 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1609 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 2
Индорс Навигейшн - Indoors Navigation Platform - INP 7 2
SML - Standard ML - Язык программирования 17 2
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 256 2
Marketing Logic - B-Travel 2 1
SafeTech CA - SafeTech Certificate Authority 36 1
НКТ - Р7-графика 47 1
Python PyPI - Python Package Index 61 1
Акрибия - Acribia.Vulns 1 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Рокет Контрол - Taiga Dynamics - Тайга Дайнемикс 1 1
АвтоТрекер - Wiafleet - решение для мониторинга и управления транспортом 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 1
Новые облачные технологии - МойОфис 958 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 900 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 389 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
SafeTech - PayControl 49 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 251 1
Beorg Smart Vision 45 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 1
Gurtam - Wialon - спутниковый мониторинг транспорта 25 1
НТР - Новые телеком-решения 37 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС Энтертейнмент - МТС Live Arena 5 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 1
Linux - Debian GNU 567 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 65 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
1С:Аналитика 30 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 1
Фетисов Александр 33 14
Тестин Алексей 7 7
Новикова Елена 105 5
Коваленко Татьяна 4 4
Посылкин Павел 4 4
Коряков Алексей 5 4
Копысов Виталий 64 4
Панин Алексей 5 4
Власова Юлия 7 4
Ремизова Екатерина 5 3
Малинский Алексей 7 3
Фишер Андрей 75 3
Сологуб Денис 75 3
Пашинский Сергей 16 3
Горелова Марина 6 3
Позднякова Ксения 25 3
Горшков Максим 5 2
Иванов Иван 24 2
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Кочетков Алексей 2 1
Соловьева Светлана 17 1
Артюхов Сергей 66 1
Оденко Игорь 2 1
Бельский Роман 4 1
Мыреева Светлана 1 1
Бушель Виталий 1 1
Бондарь Павел 1 1
Шанин Евгений 1 1
Кямилев Камиль 1 1
Алиев Сархан 2 1
Вишневская Анастасия 2 1
Сугробов Иван 1 1
Батралиев Рамиль 1 1
Ященко Евгений 1 1
Мосесян Ашот 3 1
Дагов Зураб 1 1
Орловский Виктор 408 1
Натрусов Артем 313 1
Шадаев Максут 1210 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 19
Россия - УФО - Челябинская область 1512 2
Россия - Южный Урал - Южно-Уральский регион 310 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Индия - Bharat 5870 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Ближний Восток 3154 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1219 1
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 909 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 681 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 1
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1051 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 563 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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