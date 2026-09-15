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Титова Анастасия

СОБЫТИЯ


15.09.2026 Napoleon внедрил ИИ-агентов GigaCowork в рекрутмент «Ресурс|Увелка» и сократил время найма на 44% 1
09.09.2020 Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud 1
07.12.2009 Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Титова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Ниеншанц 124 1
Россервис 55 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 80 1
Сбер - Салют для бизнеса 14 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 2
РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 118 1
Увелка 12 1
Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 1
Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4390 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 2023 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4420 1
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 621 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3383 1
Serverless computing - Бессерверные вычисления 121 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24622 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1691 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1723 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18275 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Agentic AI - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 1302 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23353 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54469 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1270 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7929 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3381 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26662 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36562 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 3253 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9621 1
Сбер - Салют для бизнеса - GigaCowork - ГигаКоворк 5 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Любинский Александр 19 1
Давидюк Андрей 13 1
Цветков Борис 1 1
Московских Наталья 2 1
Колбин Евгений 87 1
Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
Россия - СФО - Кемеровская область 1075 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6590 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11735 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58189 1
СРО - саморегулируемые организации 117 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16243 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 425 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53870 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8938 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6777 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8892 1
Аудит - аудиторский услуги 1276 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3524 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4453 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12392 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2791 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4653 1
Лоббизм - Lobbying 96 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2198 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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