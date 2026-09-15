Индексная книга (каталог) CNews*
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Титова Анастасия
СОБЫТИЯ
|15.09.2026
|Napoleon внедрил ИИ-агентов GigaCowork в рекрутмент «Ресурс|Увелка» и сократил время найма на 44% 1
|09.09.2020
|Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud 1
|07.12.2009
|Лицензии: ИТ-компании отгораживаются от строителей 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Титова Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
|Ниеншанц 124 1
|Россервис 55 1
|Napoleon IT - Наполеон Айти 80 1
|Сбер - Салют для бизнеса 14 1
|Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 665 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8969 2
|РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 118 1
|Увелка 12 1
|Ярд МОООП - Межрегиональное объединение организаций в области проектирования 13 1
|Цифровая экономика Кузбасса АНО - Развитие цифровой экономики Кузбасса - Информационный центр Кузбасса 4 1
|Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3713 1
|Сбер - Салют для бизнеса - GigaCowork - ГигаКоворк 5 1
|Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
|Любинский Александр 19 1
|Давидюк Андрей 13 1
|Цветков Борис 1 1
|Московских Наталья 2 1
|Колбин Евгений 87 1
|Россия - РФ - Российская федерация 167601 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47887 1
|Россия - СФО - Кемеровская область 1075 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472116, в очереди разбора - 724746.
Создано именных указателей - 201111.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.