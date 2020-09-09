Цифровые сервисы Кузбасса мигрируют в облако SberCloud

Автономная некоммерческая организация «Развитие цифровой экономики Кузбасса» (АНО «Цифровая экономика Кузбасса») стала клиентом компании SberCloud, входящей в экосистему Сбербанка. В рамках договора организации стали доступны 40 интегрированных облачных сервисов платформы SberCloud.Advanced.

АНО «Цифровая экономика Кузбасса» предоставляет услуги в сфере развития цифровой экономики в Кемеровской области. Сотрудничество со SberCloud позволило организации получить доступ к взаимосвязанным и дополняющим друг друга облачным сервисам. Таким образом, «Цифровая экономика Кузбасса» получила единую облачную IaaS/PaaS платформу, а также встроенные средства мониторинга и контроля за всеми аспектами работы своих ИТ-систем.

Сервисы SberCloud.Advanced организация использует для хостинга цифровой платформы обращений граждан «Кузбасс Онлайн», важнейшим приоритетом которой является безопасное хранение персональных данных.

Генеральный директор компании SberCloud Евгений Колбин сказал: «Цифровизация делает мир более удобным и комфортным. Мы можем заказать онлайн еду на дом, вызвать такси, записать ребенка в школу или к врачу, на специализированных сайтах можно оставлять сообщения о проблемах в городе или регионе, вносить предложения по улучшению инфраструктуры своего региона, города, поселка. Уверен, SberCloud станет надежным партнером АНО «Цифровая экономика Кузбасса». Наша цель не просто предоставить нашим клиентам лучшие облачные услуги, но помочь им сфокусироваться на решении своих основных задач, не задумываясь о технических аспектах работы ИТ-инфраструктуры».

Директор АНО «Цифровая экономка Кузбасса» Анастасия Титова сказала: «Сервисы SberCloud.Advanced были выбраны как наиболее оптимальное решение, полностью соответствующее требованиям по защите персональных данных, а также обеспечивающее бесперебойное функционирование размещаемых программных продуктов».

Облачная платформа SberCloud.Advanced предлагает максимально широкий спектр IaaS/PaaS услуг и соответствует самым высоким стандартам надежности и безопасности. С ее помощью можно быстро создать в облаке ИТ-инфраструктуру любой сложности, работать с кластерами больших данных, управлять облачной контейнеризацией, автоматически развертывать, масштабировать и управлять приложениями, реализовывать бессерверные вычисления и другие сценарии работы ИТ-систем.