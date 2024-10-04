«Первый Бит» перевел центральную базу данных «Бристоль» в новую версию бухгалтерского ПО

ИТ-интегратор «Первый Бит» заменил и обновил учетную систему на базе «1С:Бухгалтерия» ред. 2.0 на актуальную версию продукта «1С:Бухгалтерия» ред. 3.0 для одной из крупнейших в России сетей специализированных магазинов алкогольной и табачной продукции формата «у дома» – «Бристоль». Об этом CNews сообщили представители «Первого Бита».

До проекта «1С:Бухгалтерия» редакции 2.0 являлась ядром разветвленной ИТ-системы компании «Бристоль», через нее ежемесячно проходило более миллиона документов. Причем, в нее входила не только база для ведения первичного учета, но и ключевой агрегатор информации в компании. Программа получает данные от розничных точек из баз системы «1С:Управление торговлей», а после обработки и обогащения передает в несколько баз-потребителей.

Помимо критичной важности системы для работы бизнеса, а также большого количества интеграций и доработок в историческом продукте, ключевым усложняющим фактором проекта стал сжатый срок его реализации, который ограничивался несколькими месяцами.

В контур работ входил перевод в новую систему четырех небольших баз данных и одной крупной, сохранив допроектную архитектуру решения, т.е. без слияния в единую базу данных.

Чтобы успеть развернуть систему в срок, команда проектного офиса «Павелецкая» ИТ-интегратора «Первый Бит» разработала три превентивные меры.

Первой стала настройка обмена документ-в-документ между старой и новой системами «1С:Бухгалтерия». Это позволило избежать рисков нарушения сроков проекта.

Второй — применение автоматизированной сверки данных при помощи брокера сообщение Apache Kafka. На момент старта проекта «1С:Бухгалтерия» ред. 2.0 эксплуатировалась много лет, и колоссальный объем накопленной информации не позволял оперативно провести сверку вручную.

Третья мера была направлена на сокращение сроков внедрения: специалисты использовали гибкую технологию управления проектом. Проектная команда офиса «Павелецкая» была поделена на три подкоманды, работающих параллельно в рамках общего плана разработки. Одна подкоманда разрабатывала все одиннадцать межпрограммных интеграций и адаптировала сложный механизм расчета себестоимости. Вторая выполняла разработку 150 технических заданий в основной конфигурации. Третья отвечала за механизм сверки данных.

Одной из самых сложных доработок, которые нужно было перенести в новую систему, стала подсистема расчета себестоимости. Она включает в себя как учетные регистры, так и сложный алгоритм расчета. Данный механизм позволяет осуществлять расчет себестоимости единицы товара на каждый день в разрезе партий с учетом всех возможных видов корректировок и иных бухгалтерских операций.

«Важным фактором успеха проекта послужила лояльность к новой системе функциональных пользователей компании «Бристоль», а также профессионализм и высококлассные управленческие навыки главного бухгалтера компании, Приваловой Лидии Николаевны. Отдельно необходимо отметить высокий уровень квалификации и богатый опыт ИТ-команды проекта со стороны «Бристоль». Руководитель проекта в лице Гаевой Инны и технический архитектор в лице Михеева Дмитрия с собственной командой смогли войти в симбиоз с сотрудниками «Первого Бита», в результате чего получился крепкий управленческий аппарат», – сказала руководитель проектов проектного офиса «Павелецкая» ИТ-интегратора «Первый Бит» Мария Александрычева.

В конце декабря 2023 г. «Бристоль» и «Первый Бит» коллегиально решили отложить запуск системы, который был запланирован на первое января 2024 г., несмотря на готовность конфигурации. Это позволило продолжить тестирование интеграций в период праздничных дней.

Систему запускали итерационно: 10 января была запущена работа самой компактной базы данных, и далее каждые два дня на работу в новой системе переходили остальные базы данных. Финальная, крупнейшая база данных была введена в эксплуатацию 21 января, а первую регламентированную отчетность из новой системы по нетиповым формам «Бристоль» сдал уже 28 февраля.