МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

МТС, ГК «Дикси» и «Бристоль» объявляют о стратегическом сотрудничестве в области цифровых технологий. Партнерство направлено на повышение цифровизации компаний по направлениям, связанным с облачными сервисами, интернетом вещей и интеллектуальными решениями для роста эффективности продаж и обслуживания. Сотрудничество также будет способствовать развитию нетрадиционных каналов продаж МТС на базе розничных сетей в формате «у дома».

К мобильным сервисам МТС совокупно будут подключены свыше 10 тысяч сотрудников компаний «Дикси» и «Бристоль». Более 2,5 тысяч розничных точек будут обеспечены фиксированными услугами связи. Проводной интернет МТС будет использоваться для работы POS-терминалов и ряда корпоративных ИТ-систем, в частности, 1С. С помощью VPN-сервисов планируется организация защищенной корпоративной сети.

Соглашение предусматривает организацию совместных продаж и продвижения традиционных и цифровых сервисов МТС. Планируется организация выделенных брендированных зон в формате «shop in shop» на базе сети «Дикси». Это позволит покупать сим-карты провайдера, также подключаться к телевизионным, музыкальным, развлекательным и финансовым сервисам МТС в шаговой доступности от дома даже в спальных районах. В магазинах сети «Бристоль» также можно будет купить сим-карты МТС и подключить МТС ТВ.

«ГК «Дикси» сегодня активно трансформируется. Двигаться дальше нам помогает не только экстенсивное развитие, но и оптимизация процессов и внедрение новых технологий для роста эффективности бизнеса и предвосхищения желаний покупателей. Вместе с МТС в ряде магазинов «Дикси» мы уже реализуем пилотный IoT-проект по управлению затратами на электричество и повышению энергоэффективности точек. Мы давно пользуемся голосовыми и интернет-сервисами провайдера, и знаем МТС как надежного партнера. Новое соглашение будет способствовать нашему совместному развитию», — отметил вице-президент по ИТ и цифровой трансформации ГК «Дикси» Кирилл Бондаренко.

«Соглашение стало логичным продолжением действующего сотрудничества МТС с Группой компаний «Дикси». Партнерство предусматривает использование комплекса экосистемных цифровых сервисов МТС и наших самых перспективных технологий. В частности мы планируем построить пилотную сеть 5G-ready на одной из площадок распределительных логистических центров ГК «Дикси». Это позволит повысить качество и уровень автоматизации логистических процессов, также будет способствовать росту уровня безопасности на распределительных площадках», — прокомментировала первый вице-президент МТС по телекоммуникационному бизнесу Инесса Галактионова.

В рамках соглашения запланирована реализация проектов по оптимизации ИТ-инфраструктуры компаний «Дикси» и «Бристоль» с использованием облачных технологий #CloudMTS. В частности, облачная платформа МТС станет основой разработки и тестирования новых digital-решений для развития онлайн-продаж и каналов взаимодействия с потребителями. Провайдер обеспечит сервисное обслуживание ИТ-оборудования компаний в рамках проекта Colocation на площадке собственного дата-центра.

В целях роста эффективности продаж и управления клиентским опытом запланирована реализация проектов на основе искусственного интеллекта и big data. С помощью технологий МТС по анализу больших данных будут формироваться «тепловые карты» для развития розничных сетей и выбора оптимальных мест открытия новых точек. Big data МТС станет основой для таргетированных рекламных кампаний по привлечению покупателей в онлайн-каналы продаж сети «Дикси», а также новых клиентов в офлайн-розницу.

На основе технологий искусственного интеллекта планируется автоматизация взаимодействия с потребителями в контактном центре сети «Бристоль». В частности, запуск цифровых помощников, которые повысят качество обслуживания и оптимизируют текущие издержки не менее чем на 15-20%. Будет также проводиться анализ качества обслуживания клиентов как в магазинах, так и в дистанционных каналах.