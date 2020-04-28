«Мегафон» начал продавать сим-карты в магазинах у дома

«Мегафон» запустил продажи сим-карт с саморегистрацией в несетевой рознице в 36 российских городах. Возможность купить сим-карту в магазине у дома особенно актуальна в условиях, когда многие абоненты вынуждены соблюдать режим самоизоляции и сократить перемещения по городу.

К крупным розничным сетям, где можно было приобрести сим-карту с саморегистрацией, «Мегафон» добавил 1483 торговые точки в 36 городах России. Количество магазинов будет расти.

«С января мы активно расширяем дистрибуцию сим-карт в онлайн- и оффлайн-каналах и наблюдаем двукратный прирост продаж ежемесячно. На оффлайновые магазины приходится 70% продаж сим-карт с саморегистрацией. Для тех, кто старается сейчас посещать только магазины в шаговой доступности, мы добавили сим-карты в ассортимент небольших торговых точек. Это позволит нашим абонентам оставаться на связи без посещения специализированных салонов», - отмечает коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон.

Активировать сим-карту можно самостоятельно в любое удобное время через мобильное приложение »Мегафон»а, в том числе с авторизацией через портал госуслуг. Такая активация займет не более 5-10 минут. Приложение позволяет распознать лицо клиента, верифицировать фото в паспорте и автоматически заполнить электронный договор. При регистрации абонент может выбрать любой из действующих тарифов.

Сим-карты с саморегистрацией доступны в крупных розничных сетях: «Лента», «Верный», «Билла», «Бристоль», «ВкусВилл», на заправках ЕКА, «Татнефть», а также в киосках печати – всего более 4700 точек. Кроме того, приобрести сим-карту можно онлайн в интернет-магазине «Мегафона», TMall и других онлайн-ресурсах – «Связной», 1CLICK, ОНЛАЙН.РУ и Cenam.net.