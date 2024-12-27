В 2024 г. жители России оплатили покупки улыбкой более 25 млн раз

Сбербанк подсчитал, сколько раз и где россияне платили улыбкой в течение 2024 г. С начала года количество ежемесячных транзакций увеличилось в 14 раз: с почти 500 тыс. в январе 2024 г. до более 6 млн в декабре 2024 г. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С начала 2024 г. сервисом воспользовались более 2 миллионов россиян. Лидеры рейтинга городов по общему количеству транзакций, предсказуемо, Москва и Санкт-Петербург. Однако большая часть оплат приходится на регионы — 76%. На Москву пришлось 18%, а на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — 7%.

Самыми «улыбчивыми» городами страны стали Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Северодвинск. Здесь зафиксировано наибольшее количество транзакций на душу населения. Также в топ-10 вошли, в порядке убывания, Сыктывкар, Красногорск, Иркутск, Екатеринбург, Архангельск, Кострома и Тюмень.

Самая крупная покупка по биометрии в 2024 г. — легковой автомобиль за 5,7 млн руб. в Санкт-Петербурге. А самый большой чек за ювелирные изделия, стоимостью свыше 2 млн руб., оплатил улыбкой клиент из Москвы.

Чаще всего россияне платят улыбкой в обеденное время — с 12:00 до 16:00, а также сразу после окончания рабочего дня — с 16:00 до 20:00. Еще один всплеск активности отмечается с 8:00 до 10:00. Это совпадает с распределением оплат по категориям: наиболее часто жители нашей страны расплачиваются улыбкой в продуктовых магазинах, кафе и ресторанах, а также в аптеках. Чаще всего россияне пользовались услугой в сетях магазинов «Красное & Белое», «ВкусВилл», «Бристоль», Fix Price, «Лента», Spar и в аптеке «Апрель».

С декабря 2024 г. оплатить покупки улыбкой сможет любой житель России. Сбербанк уже установил 1 млн биотерминалов для оплаты улыбкой и в 2025 г. продолжит развивать инфраструктуру.

Согласно аналитике Сбербанка, за IV квартал 2024 г. в СЗФО с помощью «улыбки» оплатили покупки более 1,2 млн раз. Этот показатель на 30% превышает данные III квартала 2024 г.

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка: «Будущее — за технологиями, они работают на людей и делают их жизнь проще и удобнее. Биоэквайринг в этом направлении — очень важный шаг. Если биометрия в ближайшие несколько лет продолжит развиваться такими же темпами, она может стать способом оплаты первого выбора. Уже сегодня это самый безопасный инструмент безналичных расчетов. Алгоритмы сервиса не позволят совершить оплату по фотографии, изображению на смартфоне или с помощью маски».