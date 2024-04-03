«Бристоль» автоматизирует доставку продукции в более чем 6 тыс. магазинов

«Бристоль» и Axelot совместно работают над развитием транспортной логистики торговой сети. Используя систему Axelot TMS, торговая сеть уже управляет перевозками с собственного распределительного центра в Кстово, а в планах - тиражирование решения на всю компанию.

«Бристоль» — сеть магазинов, осуществляющая продажу алкоголя различных видов, на сегодняшний день в сеть входят более 6,5 тыс. магазинов.

Транспортная логистика «Бристоль» — инструмент, который позволяет компании бесперебойно снабжать продукцией магазины в разных регионах России. И так же, как и любой инструмент, она нуждается в постоянной поддержке и развитии, без которых может потерять свою эффективность. По этой причине сеть «Бристоль» приняла решение о запуске проекта по автоматизации транспортной логистики с помощью системы Axelot TMS. Это решение не только упростит и оптимизирует процессы доставки товаров, но и позволит компании быть на шаг впереди конкурентов.

Пилотный проект автоматизации перевозок был выполнен на распределительном центре компании в Кстово Нижегородской области. В ходе проекта система Axelot TMS была адаптирована под общую специфику бизнес-процессов «Бристоль», что позволило создать готовое решение для дальнейшего тиражирования. С ноября 2023 г. перевозки с распределительного центра в Кстово автоматизированы и осуществляются под управлением Axelot TMS.

В январе 2024 г. стартовала подготовка к первому проекту тиражирования решения для автоматизации перевозок с распределительного центра «Бристоль» в Краснодаре, а уже в феврале начался первый тиражный запуск.

С помощью автоматизации «Бристоль» сможет значительно ускорить обработку заказов, оптимизировать маршруты доставки, улучшить отслеживание грузов и повысить общую прозрачность всей цепочки поставок.