СКЗ разрабатывают портативный прибор для измерения кругляка

Компания «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит») при поддержке Фонда содействия инновациям разрабатывает портативный прибор для измерения круглой древесины без использования эталонных линеек. Устройство предназначено для автоматизации процесса измерения круглой древесины в штабелях, кассетах и лесовозах. Первые испытания показали, что погрешность составляет менее 3%.

Портативный оптико-электронный прибор для измерения древесины может применяться на предприятиях-лесопользователях и в экспертных компаниях для высокоточного обмера древесины без использования вспомогательных эталонов.

В отличие от смартфона с системой Smart Timber, разработкой СКЗ, он обеспечивает автоматическое определение положения и размера каждого бревна без использования каких-либо эталонных линеек. Команда разработки достигла этого, использовав дополнительную камеру глубины.

В настоящее время собран полностью функциональный опытный образец и разработано ПО для обработки измерений. Специалисты проводят его комплексные испытания при поддержке одного из партнеров-лесозаготовителей. При тестировании прототипа удалось достичь точности более 97% по объему измеряемой древесины (погрешность менее 1% по линейным размерам) и подтвердить возможность полевой эксплуатации в самых разных условиях.

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Дмитрий Степанов, генеральный директор компании «Системы компьютерного зрения», сказал: «За счёт того, что разрабатываемое нами устройство автоматически определяет расстояние до каждого бревна, диаметр каждого торца и длину бревен без использования эталона, удаётся достичь еще большей степени автоматизации, гибкости и точности измерений, чем с использованием приложения. В частности, прибор позволяет осуществлять съемку под углом к торцам, что не сказывается на точности измерений».

Интерес к тестированию и возможному внедрению прибора уже проявили несколько крупных компаний.