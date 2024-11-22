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Холдинг Т1 оценил уровень цифровизации российского АПК

Аналитическое агентство холдинга Т1 представило результаты исследования уровня цифровизации российского агропромышленного комплекса по итогам 2023 г. Эксперты рассмотрели как крупные холдинги, так и небольшие фермерские хозяйства, проанализировав 5,7 тыс. организаций с группой ОКВЭД «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», и выявили ключевые направления цифровизации сельского хозяйства – от применения интернета вещей и искусственного интеллекта до устойчивых мер по кибербезопасности и масштабного перехода на отечественное ПО и оборудование. Об этом CNews сообщили представители Т1.

В 2023 г. сельское хозяйство заняло 16-е место среди отраслей по уровню внедрения цифровых технологий. АПК обладает высоким потенциалом для повышения показателей цифровизации. Около трети (32%) сельскохозяйственных организаций уже активно используют облачные сервисы для оптимизации бизнес-процессов, ускорения доступа к данным и повышения гибкости в управлении производством. Из них более половины (54,2%) организуют хранение данных с помощью цифровых технологий, что обеспечивает стабильность работы даже в условиях растущего объема информации.

«Отдельно стоит отметить, что аграрный сектор России входит в число лидеров по импортозамещению ИТ-систем. Более 75% компаний перешли на отечественные решения в области прикладного программного обеспечения и средства управления процессами. Сельское хозяйство также занимает третье место среди всех отраслей по показателю импортозамещения оборудования, что связано с широким использованием российских систем хранения данных, серверов, точек доступа и маршрутизаторов. Все это говорит о высокой заинтересованности отрасли в укреплении цифрового суверенитета», – отметил Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1.

Неотъемлемой частью цифровой трансформации также становится кибербезопасность. В 2023 г. девять из десяти компаний (92,9%) использовали различные инструменты защиты информации, что подчеркивает высокую значимость безопасной работы с данными и сохранения информационных активов. В числе популярных ИБ-решений – средства строгой аутентификации (59%) и шифрования (38%), системы обнаружения вторжения (31%). Среди инновационных направлений – защита и авторизация с помощью биометрии, технологию внедрили уже около 5% предприятий.

Помимо этого, все большее применение в сельскохозяйственной отрасли получает технология на базе искусственного интеллекта. На сегодняшний день каждая пятая компания АПК (21,7%) использует системы обработки естественного языка, каждая третья (33,7%) – системы компьютерного зрения. Также 15,8% организаций применяют решения по распознаванию и синтезу речи. Инструменты на базе технологии ИИ позволяют не только автоматизировать процессы и управлять работой специальных транспортных средств, но и прогнозировать урожайность, следить за состоянием сельхозугодий, контролировать системы наблюдения и ухода за животными. Технология IoT (интернет вещей) также стала одним из трендов в аграрном секторе. Внедрение таких инструментов позволяет контролировать весь производственный цикл и снижать потери, своевременно выявлять риски и улучшать качество продукции. Почти 17% компаний в отрасли применяют IoT для мониторинга состояния почв, умного орошения, контроля условий хранения урожая, а также для наблюдения за здоровьем животных и отслеживания их питания.

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По оценке аналитиков, еще одним важным элементом цифровой трансформации АПК стала электронная коммерция. На сегодняшний день почти половина (47,6%) сельскохозяйственных организаций осуществляют закупки в цифровом формате, что позволяет сократить издержки и время на проведение операций.

«Цифровая трансформация российского сельского хозяйства продолжает набирать обороты, укрепляя позиции отрасли на фоне технологических изменений и внедрения инноваций», – сказал Константин Шадрин, директор Центра компетенций аэрокосмических технологий холдинга Т1.

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