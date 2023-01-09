«Системы компьютерного зрения» присоединились к Ассоциации «Лестех»

«Системы компьютерного зрения» (СКЗ), (входит в группу «Ланит»), компания-разработчик системы замера и учета древесины Smart Timber, заключила партнерское соглашение с крупнейшей Ассоциацией лесопромышленников «Лестех». Она предоставляет компаниям лесной отрасли информационную площадку для повышения узнаваемости и продвижения. Сотрудничество позволит СКЗ и Smart Timber стать еще ближе к потребителям решений для цифровизации лесной промышленности. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Членство в Ассоциации производителей машин и оборудования лесопромышленного комплекса — новая ступень в совместной деятельности СКЗ и «Лестеха». Коллаборация открывает возможность прямого взаимодействия с предприятиями для получения обратной связи и скорейшего решения бизнес-задач и вызовов, стоящих перед отраслью. Также это и признание ценности продукта среди специалистов и непосредственных пользователей решения.

Сегодня Smart Timber — не просто мобильное приложение для подсчета круглого леса, а целая экосистема продуктов, разработанных с использованием технологий компьютерного зрения и машинного обучения. Решение позволяет наладить прослеживаемую цепочку поставок древесины от заготовки до предприятия-переработчика, обеспечить единообразие замеров и полную фотофиксацию на всех точках контроля. Smart Timber можно интегрировать с системами предприятия, а его использованию на практике научиться непосредственно у разработчиков: недавно СКЗ запустили курсы по обучению работе с системой на площадках заказчиков.

Решение постоянно развивается, оно становится удобнее для пользователей и наполняется полезным функционалом. Так, теперь Smart Timber автоматически обнаруживает эталон — границы измеряемой плоскости (например, торцов бревен). Раньше они отмечались оператором вручную. Обновленная версия с этой функцией будет выпущена в ближайшее время, а сейчас проходит ее масштабное тестирование. Пользователи мобильного приложения могут изменить метод расчета после фотосъемки, производить учет по бригадам и породам древесины. Гибкость настроек позволяет адаптировать решение под регламент учета, подходящий каждому отдельному предприятию: замеры могут вестись различными методами. Функционал постоянно расширяется. В настоящее время производится адаптация решения для работы с вагонами и кассетами.

Команда планирует дальнейшую экспансию Smart Timber среди предприятий отрасли. Этому также будет способствовать вступление в Ассоциацию.

Дмитрий Степанов, генеральный директор компании «Системы компьютерного зрения»: «Для СКЗ членство в Ассоциации — это возможность шире освещать деятельность компании по разработке решений для лесной промышленности, прежде всего — приложения Smart Timber, которое совершенствуется и успешно продвигается на рынке в течение нескольких лет. Мы стремимся к еще более плодотворному и тесному сотрудничеству с представителями лесной отрасли, желающими встать на путь цифровой трансформации».

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Ассоциация «Лестех» –– это единая информационная площадка лесопромышленного комплекса и организатор профильных мероприятий. В ее постоянно растущей базе 930 лесопромышленных предприятия, у которых указаны сведения более чем о 750 производителях машин, оборудования и ИТ‑решений.

«Системы компьютерного зрения» – российский разработчик в области компьютерного зрения (AI, VR/AR/XR, ML, нейронные сети). Основана в 2011 г. В основе программных и аппаратных решений по обработке изображений и видео лежат многолетние исследования ученых-разработчиков по распознаванию образов, активно проводившиеся на кафедре системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета совместно с ИТ-компанией «Ланит-терком». Компания имеет собственную продуктовую линейку и ведет заказную разработку ИТ-решений для российских и зарубежных заказчиков в таких областях, как лесная и тяжелая промышленность, производство, логистика, автопром, строительство и др.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. «Ланит» является партнером более 280 основных мировых производителей оборудования и программных решений в области высоких технологий. Команда «Ланит» – 14,1 тыс. человек.