Цифровой двойник с AR-сопровождением выводит производство труб на новый уровень

Компания «Системы компьютерного зрения» участвует во внедрении цифрового двойника производства на Северском трубном заводе, входящем в Трубную металлургическую компанию. Продукт с высокой точностью выявляет дефекты на трубах даже при высокой температуре и непрерывном движении.

Новое решение позволит не допускать простоев оборудования на предприятии и прогнозировать технологические процессы, а также формировать рекомендации по управлению производством для сотрудников завода.

Разработка является одним из ключевых элементов цифрового двойника производства и призвана выявлять и оперативно предупреждать об образовании дефектов на поверхности труб, проводить замеры быстро движущихся заготовок, обеспечивая тем самым высокое качество выпускаемой продукции.

Частью проекта станет система дополненной реальности. AR-сопровождение на производстве будет работать в двух режимах – ознакомительном и технологическом. Ознакомительный режим предназначен для экскурсий и знакомства посетителей с территорией завода, технологический – для проверки мастерами и бригадирами цеха устройств, определения степени их износа и выявления проблем. Система AR-сопровождения позволяет выполнить локализацию в построенной 3D-модели и получить по текущему местоположению информацию, связанную с ней.

Комплексный проект цифрового двойника производства для трубопрокатной промышленности реализуется совместно со Сколковским институтом науки и технологий, компаниями-резидентами «Сколково», фондом «Сколково» и научно-техническим центром Трубной металлургической компании, который выступает интегратором.

Владимир Уфнаровский, соучредитель компании «Системы компьютерного зрения»: «Комплексный проект «Цифрового двойника производства» - отличный пример синергии между стартапом, корпорацией и научным институтом. Четыре системы, заложенные в проекте, позволяют выявлять дефекты на трубах и оправках, замерять гильзы в тяжелых условиях и выводить справочную и технологическую информацию об агрегатах цеха в виде AR-меток».

Директор по научной работе, руководитель научно-технического центра Трубной металлургической компании Игорь Пышминцев: «Сотрудничество с молодыми инновационными компаниями дает нам возможность внедрять передовые идеи в металлургическом производстве, повышать эффективность технологических процессов. Первый совместный проект с разработчиками Сколтеха и сколковскими стартапами будет реализован на производственной площадке Северского трубного завода – в трубопрокатном цехе №1. Это комплексное решение, которое включает системы производственной аналитики, сбора и обработки больших данных, компьютерного зрения и управления гибридными моделями производства. С помощью этих инструментов мы планируем вывести производство на новый технологический уровень, повысить качество и снизить издержки».