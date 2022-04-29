«Аэромакс» автоматизирует процессы в лесной промышленности

Компания «Аэромакс» внедрила в автоматизированной системе диспетчеризации (АСД) «ПроЛес» новую форму товарно-транспортной накладной для перевозки древесины. Соответствующие требования регулятора к оформлению документа вступили в силу с марта текущего года и затронули все предприятия лесопромышленного комплекса. Появились дополнительные разделы в документе, который на большинстве предприятий традиционно заполняется вручную, что увеличивает временные затраты и повышает риск некорректного оформления. АСД «ПроЛес» позволяет автоматизировать все процессы лесозаготовительного предприятия, в том числе формирование сопроводительных и отчетных документов. Об этом CNews сообщили представители «Аэромакс».

При подготовке товарно-транспортной накладной в системе «ПроЛес» автоматизирован процесс заполнения данных транспортного средства и водителя, сведений о происхождении груза и его назначении, а также качественном составе древесины. Кроме того, благодаря интеграции программы Smart Timber от компании «Системы компьютерного зрения» вычисление объема древесины происходит с помощью нескольких фотоснимков. Все это позволяет контролеру готовить сопроводительный документ в течение пяти минут. Если же это делается вручную, то зачастую занимает до 40 минут, сопровождается ошибками и простоями техники.

Система АСД «ПроЛес» разработана компанией «Аэромакс» для автоматизированного сбора данных, контроля, анализа и планирования бизнес-процессов лесозаготовительного предприятия. На всех стадиях производства и движения лесопродукции система обеспечивает контроль лесозаготовки и других операций, диспетчеризацию техники, учет рабочего времени и расхода ГСМ. Обработка данных производится на основе комплексного алгоритма, который анализирует информацию, поступающую от различных датчиков, и по итогам формирует оповещения о событиях.

В состав многоуровневого комплекса входят ПО, развернутое на серверах предприятия, автоматизированные рабочие места (АРМ) сотрудников, созданные на базе мобильных планшетов, а также штатные или дополнительно установленные на технику средства объективного технического контроля c модулями GPS/ГЛОНАСС. Связь осуществляется через сотовые сети. Вне зон покрытия между элементами системы организована комбинированная связь Wi-Fi + SAT.

АРМ помогают сотрудникам фиксировать выполнение основных операций, простои, ремонты, предупреждения о выходе за границы делянки, осуществлять учет стрелеванной древесины по объему и точке складирования, контролировать снятие остатков и подготовку пакета сопроводительных документов. Средства технического контроля передают в систему информацию со штатных ПК о расходе топлива, времени эксплуатации и местонахождении техники.

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«Внедрение системы повышает качество управления на лесозаготовительных предприятиях, снижает затраты на заготовку и доставку сырья, увеличивает топливную эффективность и полностью исключает нецелевой расход ГСМ, – сказали представители «Аэромакс». – Результативность системы вызывает интерес у представителей лесной промышленности, а мы в свою очередь продолжаем развитие продукта в соответствии с новыми потребностями рынка».

Актуализация системы АСД «ПроЛес» происходит регулярно в связи с модернизацией используемого лесозаготовителями оборудования, оптимизацией процессов управления предприятием и появлением новых законодательных требований к отчетной документации.