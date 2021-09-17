Власти предложили госкомпаниям импортозаместить ПО для интернета вещей, робототехники и распознавания лиц

Минцифры расширяет перечень российского ПО для преимущественного использования госкомпаниями. Среди нововведений — промышленное ПО, софт для интернета вещей и сенсорики, а также такие средства анализа данных как ПО для обработки видеопотоков с целью распознавания лиц. Эксперты отмечают, что инициатива, безусловно, позитивная, хотя российские решения, которые попали в список, должны быть комплексными и не уступать по качеству и функциональности зарубежным аналогам.

Список рекомендуемого ПО расширен

Как стало известно CNews, Минцифры расширило список софта, которым должны руководствоваться госкомпании при переходе на преимущественное использование отечественного ПО. Это следует из приказа министерства о внесении изменений в приказ № 486 от 20 сентября 2018 г. «Об утверждении методических рекомендаций по переходу госкомпаний на преимущественное использование отечественного ПО, в том числе отечественного офисного ПО».

Согласно документу, теперь госкомпании должны преимущественно выбирать не только системное и прикладное ПО, а также базы данных, но и ПО интернета вещей, робототехники и сенсорики. Расширен список средств анализа данных. Например, в перечень включено ПО, которое обрабатывает видеопотоки и изображения, в том числе с камер видеонаблюдения, а также софт 2D- и 3D-сканирования с целью обнаружения изображений лиц. Кроме того, в список вышло промышленное ПО, среди которого средства управления жизненным циклом изделия, универсальные машиностроительные средства автоматизированного проектирования, средства инженерного анализа и др.

В документе министерства переход на преимущественное использование отечественного ПО рекомендуется осуществлять в отношении классов программ для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и баз данных, перечень которых установлен приказом Минцифры от 22 сентября 2020 г. № 486 «Об утверждении классификатора программ для ЭВМ и баз данных». В предыдущей редакции госкомпании ориентировались на перечень в приказе от 31 декабря 2015 г. №621.

Директивы госкомпаниям

С 1 января 2021 г. для российских госкомпаний были введены обязательные нормы минимальной доли закупок товаров, работ и услуг отечественного происхождения, в том числе, российской радиоэлектроники. Согласно постановлению Правительства № 2013 от 3 декабря 2020 г., товар можно считать российским, если он включен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Так, с 1 января госкомпании обязаны закупать не менее 50% российских ПК и ноутбуков. При этом в 2022 г. импортозамещающие квоты для госкомпаний составят уже 60%, а в 2023 г. — 70%.

Минцифры расширило перечень преимущественного ПО для госкомпаний

Согласно программе «Цифровая экономика», к 2024 г. доля отечественного ПО в закупках органов власти должна составить 90%, а в компаниях с госучастием — 70%. В сентябре 2021 г. стало известно о том, что Минцифры проведет ревизию софта из реестра российского ПО. Процесс проверки свыше 11 тыс. программ должен завершиться до конца 2021 г. Позже CNews узнал о том, что по результатам проверки из реестра российского софта исключат до 30% продуктов. При этом первые проверки пройдут по наводкам самих участников рынка, рассказал CNews источник из экспертного совета реестра ПО в Минцифры.

Мнение экспертов

«Инициатива Минцифры выглядит вполне логичной, поскольку, по сути, является планомерным развитием ранее сделанных шагов, связанных с включением в перечень системного и прикладного ПО, — рассказал CNews Виктор Петров, директор R&D-центра компании IVA Technologies. — Таким образом, расширяя перечень преимущественного ПО для госкомпаний, министерство обеспечивает поддержку и другим разработчикам, продукты который зачастую ничем не уступают иностранным, а в чем-то их даже превосходят. Кроме того, как правило, отечественное ПО ниже по стоимости».

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Добавленное ПО уже используется в разработках государственных компаний, подчеркивает Михаил Смирнов, технический директор компании «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит»). «Это просто констатация факта и легализация постфактум, которая позволит им использовать названные виды ПО не только в прототипах, но и в реальных сертифицируемых изделиях», — говорит он.

«Расширение перечня преимущественного ПО будет происходить регулярно, — рассказа CNews Павел Адылин, исполнительный директор Artezio. — Это логичное следование общей стратегии по импортозамещению цифровых продуктов. Причем следует ожидать, что в список в первую очередь будут попадать решения, которые оперируют чувствительными данными».

Однако проблема не в том, чтобы отказаться от зарубежных аналогов, а в том, чтобы появились качественные и функциональные российские аналоги упомянутых решений, говорит Адылин. «Современные решения — это комплексные продукты, которые состоят из аппаратной и многослойной и разнообразной программной части. Зарубежные компании на российском рынке оперируют именно таким комплексным предложением, — подчеркивает он. — Этот тренд особенно ярко проявляется в сегменте промышленного оборудования и интернета вещей. Производители аппаратных средств заинтересованы в том, чтобы заказчики использовали комплектное программное обеспечение. Поэтому для расширения области применения отечественных приложений нужно параллельно стимулировать и разработку аппаратной базы, и системного программного обеспечения».