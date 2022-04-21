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Решение «Систем компьютерного зрения» Smart Timber вводится в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях Segezha Group

Решение по цифровизации подсчета круглого леса Smart Timber, разработанное компанией «Системы компьютерного зрения» (входит в группу «Ланит»), введено в опытно-промышленную эксплуатацию на предприятиях российского лесопромышленного холдинга Segezha Group. Систему ждет расширение функциональности и области применения. За время опытной эксплуатации цифровым методом были произведены замеры крупных партий круглого леса, среднестатистическая точность расчетов составила 99,86%.

Smart Timber облегчает рутинные процессы в лесной промышленности и повышает точность замеров леса на лесовозах и в штабелях. Теперь это подтверждено успешным прохождением приемо-сдаточных испытаний на предприятии Segezha Group.

Контрольные замеры 1,6 тыс. кубометров круглого леса проходили на базе лесопромышленного концерна «Кипелово» в Вологодской области. Они производились вручную, силами независимой экспертной компании и с помощью системы. Оценив результаты проверочного мероприятия, специалисты пришли к выводу, что точность измерений Smart Timber относительно геометрического метода равна 98,6%, а относительно опорного метода — 97,07%. Средняя точность измерений более 30 тыс. кубометров круглого леса, произведенных за время опытной эксплуатации, относительно геометрического метода составила 99,86%.

Также специалисты «Систем компьютерного зрения» и Segezha Group интегрировали Smart Timber с корпоративной системой учёта древесины АСД «Сегежа лес» на уровне мобильных приложений и между серверами, что повысило экономическую эффективность производства. При переводе Smart Timber в опытно-промышленную эксплуатацию разработку ждет тиражирование, расширение функциональности, зон и методов применения.

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Михаил Смирнов, и.о. генерального директора компании «Системы компьютерного зрения», сказал: «Мы очень довольны успешными испытаниями Smart Timber в Segezha Group – они подтвердили высокую точность замеров, произведенных с помощью решения, и удобство его использования. Мы видим большой потенциал применения разработки в лесной отрасли и активно обсуждаем с предприятием перспективы дальнейшего развития системы на мобильных и стационарных платформах. Сотрудничество с Segezha Group позволяет достигать высоких показателей в развитии продукта Smart Timber».

Сергей Меркулов, директор по цифровой трансформации Segezha Group, сказал: «Мы прошли большой путь от пилотов до полнофункциональной системы, доказав на практике, что цифровые методы измерения могут быть применимы для обмера круглого леса в полевых условиях, их точность сравнима с общепринятыми геометрическими методами, а в будущем могут превзойти ее. Цифровой метод измерения круглого леса в среднесрочной перспективе может стать новым отраслевым стандартом. Алгоритмы Smart Timber могут применяться не только на мобильных устройствах, но и в составе стационарных программно-аппаратных комплексов, и в комплекте с очками дополненной реальности».

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