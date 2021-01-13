Сегежский ЦБК и «Сегежская упаковка» перешли на SAP S/4HANA

На Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате, в компании «Сегежская упаковка» и лесозаготовительных филиалах Segezha Group (входит в АФК «Система») в Республике Карелия введена в эксплуатацию новая система управления предприятием на базе SAP S/4HANA. Подрядчиком и консультантом по внедрению SAP стала компания Bearingpoint.

Система SAP S/4HANA построена на централизованной архитектуре единой базы данных для всех предприятий Segezha Group в регионах присутствия и управляющей компании. Летом 2020 г. новая система управления SAP S/4HANA стартовала на Вятском фанерном комбинате и в подразделениях лесозаготовки в Кировской области. В январе 2021 г. система заработает на Лесосибирском ЛДК №1 в Красноярском крае и во всех его филиалах по лесным ресурсам.

Особенностью проектов на Сегежском ЦБК и «Сегежской упаковке» стала интеграция SAP S/4HANA с системами управления производственными процессами, а также внедрение новой MES-системы в рамках проекта автоматизации. Важной задачей MES TIETO является управление раскроем бумажных рулонов при формировании единого оптимального графика производства совместно для целлюлозно-бумажного комбината и конвертингового производства.

Цифровизация коснулась всех видов деятельности компании: от управления производством, ремонтами и снабжением, складской и транспортной логистикой, проектами строительства, финансов и отчетности. В управлении складами и техобслуживании оборудования обеспечена поддержка мобильных устройств. В команде проекта SAP работает более 1 тыс. сотрудников Segezha Group.

«Продолжение комплексной программы цифровой трансформации именно на Сегежском ЦБК и «Сегежской упаковке» – это практическое подтверждение приверженности стратегии комплексной цифровизации Segezha Group. Мы продолжаем уникальный многоэтапный проект и запустили систему управления, несмотря на серьезные внешние ограничения, охватившие весь мир. Сегежский ЦБК является флагманом группы, подготовка к старту заняла существенное время, потребовала максимальной концентрации усилий, так как в ноябре-декабре у нас происходит пик отгрузок продукции клиентам, и любые сбои могли бы привести к серьезным убыткам и потерям имиджа надежного партнера», – отметил вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Павел Вахнин.

«Успешный запуск SAP S/4HANA сразу на двух предприятиях компании, подтвержденные планы по дальнейшему тиражированию системы, а также понятные направления развития еще раз подтверждают ценность решения, которое может поддержать стратегию развития Segezha Group. Со своей стороны, мы, как вендор, приложим все усилия, чтобы быть надежным стратегическим партнером на годы вперед», – сказал Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Переход на новый бизнес-стандарт на базе SAP S/4HANA на Сегежском ЦБК и «Cегежской упаковке» – очередной важный шаг на пути цифровой трансформации Segezha Group. Слаженные действия проектной команды и руководства, как в управляющей компании холдинга, так и на производственных площадках в Карелии, позволили перевести систему SAP S/4HANA в промышленную эксплуатацию, не останавливая круглосуточный процесс производства и отгрузки готовой продукции клиентам в запланированных объемах», – сказал партнер Bearingpoint Russia Александр Зюзюкин.

В дальнейших планах компании – тиражирование решения на все предприятия в регионах присутствия Segezha Group. Помимо управления производственными процессами, цифровая трансформация затронет бизнес-планирование, развитие системы управления персоналом и промышленной безопасности, экологии и охраны труда.