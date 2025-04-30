Подтверждена совместимость ECM-платформы Docs5 с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional и WSS-Consulting объявляют о совместимости своих продуктов — СУБД Postgres Pro Standard 16 и ECM-платформы Docs5. Корректность работы подтверждает сертификат технологической совместимости, выданный по итогам тестирования. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

Docs5 автоматизирует ключевые направления документооборота, включая кадровый учет, делопроизводство, бухгалтерию, а также обеспечивает хранение документов в электронных архивах с соблюдением требований законодательства. Документы, подписанные в системе электронными подписями, обладают юридической силой, а за счет интеграции с операторами ЭДО документооборот с контрагентами становится оперативным. Благодаря микросервисной архитектуре и наличию собственного хранилища WSS Storage платформа практически не имеет ограничений в части масштабирования, а No-Code движок позволяет адаптировать систему под уникальные задачи путем настроек в конструкторе. Docs5 интегрируется с большинством ИТ-решений, представленных на рынке, что упрощает ее внедрение в существующую инфраструктуру.

«Для нас важно, чтобы клиенты получали не просто функциональное решение, а технологически завершенную платформу — стабильную и масштабируемую. Проведенное тестирование подтверждает, что Docs5 обеспечивает именно тот уровень надежности и производительности, который требуется при обработке сотен тысяч документов в день. Это важно для наших крупных клиентов, постоянно работающих в условиях высоких нагрузок», — сказал Геннадий Попов, генеральный директор WSS-Consulting.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Редакция Postgres Pro Standard содержит более 40 основных разработок — поддерживает секционирование таблиц, улучшенный полнотекстовый поиск, работу с покрывающими индексами, утилиту pg_probackup, расширение pgpro_pwr, графическую платформу PPEM, а также инкрементальное резервное копирование и оптимизации для работы с «1С:Предприятие».