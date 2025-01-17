ITFB Group получила сертификат совместимости с российской СУБД Postgres Pro

Postgres Professional и ITFB Group объявляют о совместимости своих продуктов в рамках технологического партнерства. Сертификат, выданный Postgres Professional, подтверждает совместимость СУБД Postgres Pro Standard (версии 12, 13, 14, 15, 16) и платформы интеллектуального управления контентом и цифровизации бизнес-процессов «Симфония» от ITFB Group. Об этом CNews сообщили представители Postgres Professional.

«Симфония» — ЕСМ, CSP, BPM система разработки ITFB Group. Платформа позволяет хранить цифровой контент в едином репозитории, автоматизировать бизнес-процессы и дает возможность создать единое цифровое пространство для работы компании. «Симфония» состоит из набора функциональных модулей, которые можно комбинировать под конкретные потребности бизнеса. В конце 2022 г. решение было внесено в реестр российского программного обеспечения.

Postgres Pro — отечественная система управления базами данных. Флагманская редакция СУБД, Postgres Pro Enterprise, включает более 100 ключевых разработок, что позволяет ей решать промышленные задачи на предприятиях с высоконагруженными системами. Входит в реестр отечественного ПО и имеет сертификат ФСТЭК.

«Расширение перечня технологических партнеров дает нам возможность быть более гибкими и создавать импортонезависимый ИТ-ландшафт для заказчиков. «Симфония» совместима с ключевыми игроками российского рынка ИТ: операционными системами, СУБД, а также различными офисными приложениями. Платформа гибко настраивается с помощью встроенных конструкторов. Это позволяет заказчикам формировать собственный центр компетенций и оперативно выводить различные сервисы и процессы в промышленную эксплуатацию без привлечения вендора. При этом у заказчиков всегда есть выбор заказать внедрение или развитие системы «под ключ», — сказала Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group.