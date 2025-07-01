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Полях Виктор
УПОМИНАНИЯ
|01.07.2025
|ITFB Group усиливает цифровую инфраструктуру T2: развитие ключевых CRM-подсистем 1
Полях Виктор и организации, системы, технологии, персоны:
|ITFB Group - АйТиЭфБи Групп - АйтиЭфБи Дистрибьюшн - АйтиЭфБи Солюшнз - ТСР ТЕХ 61 1
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2998 1
|Oracle Corporation 6777 1
|SAS Institute 1006 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1373037, в очереди разбора - 749253.
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