«МТС Линк» обеспечит цифровое взаимодействие архивных служб Челябинской области

Государственный комитет по делам архивов Челябинской области внедрил платформу для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы «МТС Линк». С помощью цифрового решения сотрудники архивных органов и учреждений региона смогут проводить в онлайн-формате заседания, совещания, методологические семинары и обучение персонала. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Государственный комитет обеспечивает работу и взаимодействие Государственного архива Челябинской области, архивов муниципалитетов и городских округов региона, а также оказывает государственные услуги южноуральцам, юридическим лицам и госучреждениям. Многие из мероприятий проходят на платформе «МТС Линк» в онлайн- и гибридном формате. Среди них – собрания экспертных комиссий и коллегий архивных органов Челябинской области, в том числе заседания для отбора документов в состав Архивного фонда России. Также «МТС Линк» помогает госкомитету проводить в онлайн-формате курсы повышения квалификации сотрудников архивов, методические семинары и оперативные совещания по видеосвязи.

Для взаимодействия и обмена опытом работники южноуральских архивов проводят встречи и телемосты по методическим и научно-исследовательским вопросам с профильными подразделениями в Уральском и Поволжском федеральных округах, а также в более удаленных от Челябинска регионах. Пользователям доступны функции вывода презентаций на экран, использования интерактивной доски и организации выступлений и дискуссий с одновременным участием нескольких десятков спикеров. Функционал «МТС Линк» позволяет также производить автоматическую запись мероприятий, чтобы в дальнейшем можно было делиться ею с участниками и выставлять на платформы. Запись можно обработать во встроенном редакторе: обрезать начало и конец, удалить паузы или ненужные фрагменты и собрать итоговую версию из выбранных частей.

«Цифровизация процессов внутри государственных учреждений напрямую повышает качество и скорость работы всей системы — от согласования решений до обработки запросов жителей и организаций. Современные инструменты позволяют архивным службам быстрее обмениваться информацией, вырабатывать единые стандарты и эффективнее взаимодействовать между подразделениями. Мы хорошо понимаем ценность таких проектов и рады поддерживать регион в их реализации. Платформа «МТС Линк» уже доказала свою надежность в государственном секторе, а наш опыт позволяет гибко подстраиваться под сложные задачи и помогать клиентам выстраивать удобные и безопасные цифровые процессы», — отметил директор по работе с органами государственной власти и местного самоуправления «МТС Линк» Александр Чернышев.

«Платформа «МТС Линк» – полностью отечественная разработка, которая обеспечивает безопасность и конфиденциальность общения. За годы работы она уже доказала свою эффективность в том числе в медицинских, образовательных и государственных учреждениях. Комитет по делам архивов Челябинской области работает с большим объемом данных и коммуницирует с десятками подразделений, поэтому для него особенно важно выстроить процессы с применением онлайн и гибридного формата работы. Функционал сервиса позволяет организаторам встреч обеспечить одинаковую вовлеченность и тех участников, кто присутствует непосредственно на мероприятии, и тех, кто подключается удаленно», — сказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.