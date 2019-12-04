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«Инфосистемы джет» построят МЦОД в Якутске

Интеграция Инфраструктура

Окружная администрация Якутска подписала соглашения с шестью ведущими российскими компаниями, в числе которых «Инфосистемы джет», Сбербанк, «Байкальский банк», МТС и «Опора». Соглашения заключены в целях развития города и реализации пилотного проекта по цифровизации ЖКХ и инфраструктуры на территории Якутска.

Первый заместитель главы города по экономике и финансам Максим Трофимов подписал с компанией «Инфосистемы джет» документы в области строения ЦОД. В связи с тем, что строительство капитального здания для ЦОД весьма затратное для региона, крайне важна возможность строительства модульных дата-центров. Имеющиеся в компании «Инфосистемы джет» технические решения, а также накопленный опыт по реализации подобных проектов позволят достичь поставленных целей в самые кратчайшие сроки.

Заместитель главы города Якутска Павел Кириллин подчеркнул, что основной целью подписания соглашений о взаимодействии и сотрудничестве является развитие городского хозяйства во благо граждан: «Главными участниками всех наших проектов являются жители города. Именно ради них сегодня подписываются эти документы. Все, что мы должны делать – это совместные действия для улучшения жизни горожан».

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