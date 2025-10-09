Разделы

Трофимов Максим


УПОМИНАНИЯ


09.10.2025 ZeBrains внедряет Velund: инструмент с открытым исходным кодом, который оптимизирует разработку веб-приложений и сайтов, снижает затраты на 30-50% 1
23.09.2024 Бешеный рост и этика использования - какие вопросы ИИ ставит перед человечеством 1
04.12.2019 «Инфосистемы джет» построят МЦОД в Якутске 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Трофимов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

Рексофт - Reksoft 431 1
Восход ФГБУ НИИ 676 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13870 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1197 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 80 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 546 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7968 1
Сбер - Сбербанк Байкальский банк 8 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 186 1
Окружная администрация Якутска - Якутская Городская Дума - органы государственной власти 17 1
Ассоциация менеджеров 97 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55913 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71540 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3820 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11190 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4776 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2358 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25661 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33343 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5767 1
Оцифровка - Digitization 4848 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11795 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12808 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5236 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16962 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7278 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 974 1
Техническая документация - АСУТД, Автоматизированная система управления технической документацией - ЕСКД, Единая система конструкторской документации - ЕСТД, Единая система технологической документации - КТПП, конструкторско-технологическая подготовка 192 1
Галанова Екатерина 1 1
Ларцева Ирина 4 1
Кириллин Павел 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154353 2
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 499 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2238 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54276 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17179 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1551 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2879 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3728 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2693 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3149 1
