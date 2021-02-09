12 тысяч человек стали участниками 30 краудсорсинг-проекта правительства Москвы

На краудсорсинговой платформе Правительства Москвы завершился 30 проект «Город идей», посвященный развитию самой платформы.

«В юбилейном проекте участвовали 12 тысяч москвичей. Вместе они прислали больше 600 идей по развитию столичной краудсорсинговой платформы. Ресурс начал работать в 2014 году. За семь лет в городе реализовано 2,5 тысячи поданных через него предложений жителей. Это идеи, которые прошли экспертный отбор и получили наибольшую поддержку пользователей», — сказала заммэра Наталья Сергунина.

На платформе «Город идей» зарегистрировались уже свыше 240 тысяч пользователей, более 50 тысяч из них присоединились в 2020 году.

В ходе проекта «Город идей» москвичи рассказали, как познакомились с краудсорсинг-проектами правительства Москвы, обсудили алгоритмы проведения проектов и наиболее удобные каналы информирования о них, а также способы привлечения новых участников.

«Платформа постоянно развивается, модернизируется функционал, появляются новые разделы. Как сделать ее еще удобнее, решали сами пользователи в начале этого года в ходе 30-го краудсорсинг-проекта “Город идей”, по итогам которого отобрана и взята в реализацию 121 идея. Больше всего предложений поступило по направлению “Интерфейс и новый функционал”. Благодарим всех за участие и желание сделать краудсорсинговую платформу еще лучше!» — отметил руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

В топ предложений по направлению «Интерфейс и новый функционал» вошли: указание имен авторов идей в рубрике «Список идей к реализации», а также в списке «Реализованные идеи» в разделе «Выполненные проекты»; добавление возможности делиться итогами проектов в социальных сетях; добавление возможности редактировать ограниченное количество раз и повторно отправлять отклоненную экспертами идею.

Лидерами голосования по направлению «Рейтинги участников» стали идеи: интегрирования системы рейтингов участников с платформами «Активный гражданин» и «Наш город»; начисления участникам, чьи заслуги были отмечены организаторами проекта, виртуальных поощрительных знаков «дипломант» и «активный участник», в личном кабинете; создания рейтинга по трем направлениям, таким как генерация идей, участие в обсуждениях тем и ведение авторского блога.

Лучшими идеями москвичей по направлению «Краудсорсинг-проекты в мобильном приложении “Активный гражданин”» были признаны: создание чата для участников краудсорсинг-проектов; создание QR-кода для раздела с краудсорсинг-проектами; добавление возможности сохранить черновик идей и сообщений.

По результатам опросов, которые прошли в рамках проекта «Город идей», главная мотивация участия москвичей в краудсорсинг-проектах — возможность предложить идею по теме. За этот вариант проголосовали 78 процентов участников. Самой востребованной темой краудсорсинг-проектов стала тема «Социальная сфера», также набравшая 78 процентов голосов. Темы «Культура, спорт, досуг» и «Природопользование и экология» выбрали 71 процент участников опроса. В пользу темы «ЖКХ» высказались 65 процентов проголосовавших, а «Образование» и «Транспорт» поддержали 62 процента участников. Тема «Бизнес, предпринимательство, НКО» заинтересовала 35 процентов горожан.

Благодаря краудсорсинг-проектам в Москве появились новые маршруты общественного транспорта и возможность подавать заявления на прикрепление к поликлинике в электронном виде, были установлены инфоматы в поликлиниках, разработано мобильное приложение ЕМИАС, с помощью которого можно записаться на прием к врачу, перенести или отменить запись, а детские технопарки стали проводить занятия по финансовой грамотности.

В 2020 году на crowd.mos.ru был открыт новый раздел «Идеи жителей реализованы городом», в который москвичи могут отправить фотографии реализованных идей жителей по итогам краудсорсинг-проектов. Осенью 2020 года появился раздел «Предложить идею», в котором жители столицы делятся идеями по благоустройству городских пространств в любое удобное время. Уже получено более 32 тысяч предложений.

Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно со столичным Департаментом информационных технологий.