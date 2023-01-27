Ключевые сотрудники российского ИТ-стартапа «Биорг» стали его новыми владельцами

Согласно проведенному ранее вестингу, семь ключевых работников стартапа выкупили у основателя 80 % компании. «Биорг» - резидент ИТ-кластера фонда «Сколково», разработчик решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) для оцифровки документов и распознавания изображений. Об этом CNews сообщили представители «Биорг».

«Биорг» - одна из немногих технологических компаний в России, которая реализует потенциал развития через механизм опциона - наделения сотрудников долями через преимущественное право выкупа по фиксированной цене.

Благодаря такому подходу компания нарастила выручку на 50% при обеспечении прибыльности в 2022 г., и построила устойчивую бизнес-модель для последующего масштабирования и трансформации бизнеса. Компания сформировала устойчивую финансовую модель работы по госконтрактам, не привлекала венчурного финансирования, и вкладывает в развитие собственные средства.

На горизонте трех лет «Биорг» планирует представить ряд новых отечественных продуктов для распознавания и анализа документов на базе ИИ - на основе собственной технологической платформы Beorg Smart Vision. Подход состоит в том, чтобы полностью заменить решения иностранных игроков, закрыть ключевые потребности бизнеса и государства в оцифровке. Компания также продолжит коммерциализацию результатов разработки через проектную деятельность и кастомные ИИ-решения для автоматизации административных функций госведомств и корпораций - цифровых помощников.

Обновленную стратегию развития собственникам поможет реализовать бывший топ-менеджер дочерней компании «Сбера» Руслан Алигаджиев. В январе 2023 г. он назначен на пост генерального директора «Биорг».

«Опцион — важная часть культуры технологического предпринимательства. В России этот инструмент корпоративного управления пока не очень развит. Прежде всего, он интересен для компаний, которые создают инновации. Для руководителей это способ привлекать хорошие кадры даже в небольшие организации, стартапы. Для сотрудников - мотивация максимально сосредоточенно работать над созданием новых ИТ-продуктов, приносящих прибыль. Внутри такой корпоративной культуры наемные сотрудники начинают мыслить, как предприниматели, что очень важно для развития отечественной экономики в целом. Одновременно опцион помогает сбалансировать интересы сотрудников и менеджмента», - отметил Руслан Алигаджиев, генеральный директор «Биорг».

По словам топ-менеджера, показательно, что право на опцион получили рядовые сотрудники, которые активно участвовали в разработке и поддержке приоритетных продуктов, и принесли компании пользу. Воспользоваться правом на выкуп долей они смогли по истечении одного года с момента подписания соглашения на опцион. Отложенный выкуп - клифф - реализовали в интересах более динамичного развития компании. Новые собственники получили от 10 до 20% «Биорг».

В погоне за трендом на супераппы Цифровизация

Основатель и бывший генеральный директор «Биорг» Георгий Зуев планирует сосредоточиться на других технологических проектах. После проведенного вестинга он владеет 20% сколковского стартапа.

Опционная программа реализована в связи с достигнутыми плановыми показателями компании в 2022 г. после технологического перехода 2021 года. Основным драйвером развития стал повышенный интерес к ИИ-технологиям автоматизации бизнес-процессов, которые разрабатывает «Биорг» и, в частности, к платформе Beorg Smart Vision - сервису автоматического перевода аналоговых данных в машиночитаемый вид с гарантированным качеством. Ежемесячно на платформе обрабатывают до 5 млн полей с персональными данными.

***

«Биорг» основана в 2017 г. Компания выполнила ряд крупных коммерческих и государственных заказов. В их числе перевод в электронный вид архивов органов ЗАГС – оцифрованы данные почти о 50 млн граждан России; обработка документов для компаний из контура Мосбиржи, ОЦО Ростелекома; ИИ-разработка цифрового помощника для Росреестра. «Биорг» – российский разработчик интеллектуальных систем на базе компьютерного зрения и машинного обучения для распознавания документов, в том числе рукописных форм и чертежей, и разметки наборов данных (датасетов). Ключевая разработка компании для цифровой трансформации государства и бизнеса – облачная платформа Beorg Smart Vision объединяет в себе нейросетевой модуль распознавания (ИИ) и краудсорсинговый сервис для верификации данных. Компания предоставляет услуги по интеллектуальной обработке документов и их комплектов, оцифровке архивов, паспортов, кадровой и бухгалтерской документации, созданию электронных систем хранения документов. Резидент фонда «Сколково».