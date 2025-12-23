Получите все материалы CNews по ключевому слову
РЖД ЖДЯ Железные дороги Якутии АК АО
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
РЖД ЖДЯ и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 90 1
|Медведев Дмитрий 1662 1
|Котов Виталий 41 1
|Борисов Александр 39 1
|Хромушкин Константин 9 1
|Шимохин Василий 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1409589, в очереди разбора - 731058.
Создано именных указателей - 187910.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.