Власти: К 2026 году 50% комплектующих в базовых станциях должны быть российскими. Отрасль: это нереально и преждевременно

Минпромторг полагает, что к 2026 г. возможно заместить 50% электронных компонентов в телекоммуникационном оборудовании на российские. К такому выводу ведомство пришло после анализа производственных возможностей и будущих проектов производителей микроэлектроники. Однако отрасль считает, что это маловероятно.

Российская половина

Как стало известно CNews, власти ожидают, что к 2026 г. 50% электронной компонентной базы (ЭКБ) в отечественном телеком-оборудовании (ТКО) можно будет заменить на российскую. Такое мнение высказали представители Минпромторга и Всероссийского научно-исследовательского института радиоэлектроники (ВНИИР) на совещании в Торгово-промышленной палате по телекому, состоявшейся 22 ноября 2024 г.

К такому выводу Минпромторг пришел по результатам проведенного ВНИИР анализа «выпускаемой в настоящее время номенклатуры ЭКБ, а также ведущих проектов по разработке новых поколений компонентов и создания производств печатных плат», рассказал CNews представитель министерства.

Однако собеседники CNews называют эти прогнозы «оптимистичными». «Нужно много вложений в развитие производств, и к следующему году выйти на 50% просто нереально», — заявил CNews собеседник среди производителей телеком-оборудования.

Мнение отрасли

«Замена ЭКБ для базовых станций — задача с множеством переменных: от технических характеристик элементов и их надежности до объемов партий (речь идет о десятках тысяч штук в год) и сроков поставки, — рассказал CNews Дмитрий Лаконцев, генеральный директор производителя оборудования «Иртея». — Все это дополнительно сдерживается жесткими ценовыми ограничениями: итоговая стоимость БС не должна сильно превышать импортные аналоги. Прогресс есть, но говорить о том, что уравнение с 50% отечественной элементной базой решится к 2026 году, — преждевременно».

Заместить 50% ЭКБ в телеком-оборудовании возможно, однако «смотря, что считать российской ЭКБ», отмечает независимый эксперт и автор Telegram-канала Алексей Бойко. Например, в России нет производства памяти. «Но всегда можно насчитать сколько угодно процентов российскости, если хочется, — поясняет Бойко. — Покупаем кристаллы памяти на пластинах у зарубежного производителя, режем диском пластину, корпусируем, распаиваем на плату (на закупленной в Корее производственной линии) — вот она, отечественная память для БС».

«А еще можно поставить в БС, скажем, отечественный микроконтроллер, — продолжает Бойко. — Не то, чтобы он там был реально нужен, но можно же ему поручить рулить вентилятором и мигать светодиодами на передней панели устройства. Но зато он даст баллов российскости БС».

Иного мнения представители консорциума «Телекоммуникационные технологии» (АНО ТТ). «В среднем около 50%: по микросхемам процент ниже, по прочей ЭКБ выше, — пояснил представитель АНО ТТ. — Такие требования обсуждаются».

Золотые годы

По всей видимости, власти не станут заставлять вендоров приходить к отметке 50% по замене на российскую ЭКБ. Так как Минпромторг не собирается ужесточать требования к телекоммуникационному оборудованию российского происхождения (ТОРП) в сравнении с действующей редакцией постановления Правительства № 878 до 2028 г.

«Три года — оптимальный срок, необходимый для переработки конструктива изделий, тестирования новых комплектующих, прохождения проверки и получения заключения, — сообщили CNews представители Минпромторга. — В этом вопросе мы поддержали предложения отрасли». Однако «ряд компаний будет стремиться выполнить требования досрочно», считают в министерстве.

Только в 2028 г. будет введен процент, по достижении которого по элементной базе оборудование будет признано российским. операционный директор АНО ТТ Виталий Котов.

Как признают «российсскость» телекома

Сейчас критерии признания телеком оборудования российским определены в постановлении Правительства №878 (о мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России при осуществлении закупок).

Для того, чтобы попасть в реестр, производителю необходимо направить документы в Минпромторг и пройти экспертизу межотраслевого экспертного совета (МЭС). В него входят представители Минпромторга, Минцифры, АНО «НТЦИ», ВНИИР, консорциума «Телекоммуникационные технологии» (входят «Ростелеком», «Ростех», «Элемент»), «Элтекса», «Кьютэк», «Т8» и др.

Как сообщал ранее собеседник «Коммерсанта» на рынке электроники, в реестр телекоммуникационного оборудования из-за непрозрачности оценки могли включить технику, не имеющую отношения к России. «Фактически это было зарубежное оборудование с переклеенными шильдиками», отметил он.

Согласно требованиям, предъявленным в постановлении №878, заявитель должен выступать разработчиком конструкторской, программной, эксплуатационной и технологической документации на оборудование или обладает правами на такую документацию; производство кабельной продукции, электронных блоков, монтаж элементов на печатные платы, установка ПО на телекоммуникационное оборудование, финальная сборка и функциональное тестирование осуществляется на собственных площадях заявителя либо на производственных площадях соисполнителя в России и др.

Но скоро телеком-оборудование будет признаваться российским по балльной системе. Согласно предлагаемой системе, за каждую технологическую операцию в производстве (сборку и монтаж, применение в ней российских компонентов и т. д.) будут начисляться баллы. При наборе определенного числа баллов оборудование признается российским (количество баллов не утверждены и прорабатываются). Под регулирование, следует из документа, подпадают коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и т. д.

Как рассказали CNews в Минпромторге, проект по балльной системе для ТОРП планируется к внесению в Правительство «в январе — начале февраля». Ранее «Ведомости» писали, что в в российском телеком-оборудовании с 2026 года должно быть не менее 10% отечественной ЭКБ. В 2028 г. показатель должен достичь 30%, а в 2030 г. — 60%. При этом отрасль критиковала данные требования и просила их смягчить.