Робот убил человека, который его ремонтировал

Южнокорейская трагедия

В Южной Корее трагически погиб специалист, выполнявший техническое обслуживание промышленного робота, пишет The Register со ссылкой на сообщение информагентства Yonhap.

В момент, когда мужчина, имя которого не сообщается, проводил диагностику датчиков робота, машина, представляющая собой руку-манипулятор, схватила и крепко его сжала, тем самым нанеся жертве серьезные травмы верхней половины туловища и головы. По версии официальных лиц, робот перепутал 40-летнего мужчину с ящиком болгарского перца и, в соответствии с программой, попытался поднять его в воздух.

Пострадавший был госпитализирован и уже в реанимации скончался от полученных повреждений.

Сельскохозяйственное предприятие Donggoseong Export Agricultural Complex в провинции Кенсан-Намдо, на территории которого произошел инцидент со смертельным исходом, применяло промышленного робота в течение последних пяти лет. Он помогал персоналу с сортировкой тяжелых контейнеров с продуктами питания внутри и был весьма полезен в условиях ограниченного количества рабочей силы на предприятии.

Представитель компании – владельца комплекса рассказал журналистам о том, что настройка робота потребовалась в результате внесения изменения в производственные процессы предприятия с целью достижения более высокой эффективности работы агрегата. Погибший технический специалист являлся сотрудником фирмы – производителя робота. Название этой фирмы не уточняется.

Машина против человека

В начале октября 2023 г. в Сан-Франциско (Калифорния, США) произошло дорожно-транспортное происшествие с роботакси компании Cruise. Автономное транспортное средство совершило наезд на женщину после того, как несколькими секундами ранее ее сбило такси с человеком за рулем, отбросив на встречную полосу движения. Водитель с места происшествия скрылся.

Американка буквально оказалась в ловушке под колесами машины под управлением автопилота, поскольку тот решила незамедлительно остановиться, обнаружив на своем пути «препятствие» в виде человека, и включить аварийную сигнализацию.

Женщина в критическом состоянии была доставлена в ближайший госпиталь.

Примечательно то, что оба транспортных средства начали свое движение сразу после включения зеленого сигнала светофора, когда пострадавшая еще переходила дорогу по пешеходному переходу. Согласно ПДД, все участники движения обязаны уступать дорогу пешеходу, завершающему переход проезжей части в установленном месте.

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Представитель Cruise признал серьезность инцидента, отметив, что роботакси предприняло попытку агрессивного торможения с целью предотвращения ДТП. По итогам внутреннего разбирательства в ноябре 2023 г. Cruise выпустила софтверное обновление для своих беспилотных авто, которое, как ожидается, позволит избежать возникновения подобных происшествий в дальнейшем.

В начале июня 2023 г. издание Business Insider со ссылкой на заявление представителя ВВС США сообщило о том, что беспилотный летательный аппарат, оснащенный технологиями искусственного интеллекта, пытался атаковать своего оператора в ходе симуляции выполнения боевой задачи. Машина приходила к выводу о том, что человек, управляющий ей, мешает выполнению поставленной задачи и снижает эффективность ее работы. В ВВС США факт проведения подобных испытаний отрицали, отмечая, что слова высокопоставленного военного были вырваны из контекста, а рассказанная им история носит анекдотический характер.

Роботизация дата-центров

В наши дни роботизация затрагивает не только сельскохозяйственный, промышленный и транспортный комплексы. Машинам находится применение и в сфере управления инфраструктурой центров обработки данных.

Издание The Register обратило внимание на вакансию, открытую Microsoft в октябре 2023 г. Американская корпорация ищет менеджера в команду по автоматизации управления оборудованием, в число обязанностей которого, в частности, входит контроль за использованием роботизированных систем в обширной сети дата-центров Microsoft.

В августе 2023 г. из-за проблем с охлаждением на некоторое время вышел из строя дата-центр Microsoft в Восточной Австралии. Согласно результатам предварительного расследования, проведенного корпорацией, сложившуюся ситуацию усугубил дефицит персонала на местах.

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Oracle также ранее сообщала о проведении испытаний роботизированных систем, адаптированных для работы в ЦОДа, в том числе и робособак разработки Boston Dynamics.

Ранее CNews писал о том, что клиенты сингапурских банков DBSи Citibank почти на двое с половиной суток остались без доступа к цифровым финансовым сервисам из-за происшествия в ЦОДе провайдера Equinix, которое, предположительно, связано с отказом системы охлаждения в результате человеческой ошибки.