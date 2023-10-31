Itglobal.com открыла свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе дата-центра Equinix DX-1

Сервис-провайдер Itglobal.com открыл свою первую облачную площадку на Ближнем Востоке на базе современного дата-центра Equinix DX-1.

Equinix DX-1 находится в Дубае и соответствует требованиям международных стандартов, таких как ISO 27001, ISO 9001 и PCI DSS. Все критически важные элементы оборудования и инженерной инфраструктуры зарезервированы, а инженеры дата-центра круглосуточно занимаются их мониторингом и обслуживанием.

Equinix DX-1 — это один из ЦОДов компании Equinix, основанной в Кремниевой долине в 1998 г. Equinix владеет и управляет сетью из 250 дата-центров, которые расположены в 71 крупном мегаполисе по всему миру. Itglobal.com работает с Equinix c 2019 г., когда сервис-провайдер открыл на базе ЦОДа компании облачную площадку в Нидерландах. Поэтому в Дубае специалисты приняли решение сотрудничать уже с проверенным партнером.

Несмотря на то, что в ОАЭ расположены крупные площадки международных гиперскейлеров, таких как Amazon, Alibaba, Google, эти гиганты рынка не могут предложить бизнесу услуги, которые предоставляет Itglobal.com. Например, кастомизированное частное облако на VMware.

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«Ближний Восток — это быстрорастущий перспективный рынок. Мы зашли в этот регион через Арабские Эмираты, так как здесь наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса: низкая конкуренция, низкие налоговые ставки, лояльность к экспатам, англоязычная среда. Сейчас многие предприниматели из России развивают свой бизнес в ОАЭ, открывают тут свои представительства и им нужна инфраструктура, которую мы готовы предоставить», — сказал Степан Киселев, региональный операционный директор Itglobal.com.

После Арабских Эмиратов Itglobal.com планирует заходить в другие страны Ближнего Востока.