Разделы

Техника
|

В одном из крупнейших бразильских ТЦ начал работать российский робот-консультант

Российский робот «Промобот» начал работу в Patio Paulista, на главной улице Сан-Пауло - Авенида Паулиста. Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу. За первую неделю «Промобот» уже пообщался более чем с 3000 посетителей. Об этом CNews сообщили представители «Промобот».

Располагается робот на втором этаже ТЦ, и его задача — проведение интерактивного шоу для посетителей. Робот консультирует клиентов, помогает в навигации и развлекает гостей.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями - основные задачи наших роботов. Один из крупнейших ТЦ Бразилии нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

5.jpg

«Промобот» в Бразилии

Пока робот продолжает работу в пилотном режиме, в случае удачных испытаний, компания и центр могут заключить сделку стоимостью $50 тыс. Для эффективного проведения пилота, специалисты «Промобот» и Patio Paulista обучили робота основным направлениям деятельности центра, установили лингвобазу на португальском языке и настроили бразильский акцент.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре
Безопасность

***

Компания «Промобот» основана в 2015 г. в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня «Промобот» — производитель автономных сервисных роботов в Европе. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов «Промобот» можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России началось производство мобильных комплексов связи для силовиков. Их собирают на базе внедорожников

Господство Intel слабеет с каждым днем. Доля процессоров AMD побила исторический рекорд

В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском

Минцифры расторгло контракт с «Ростелекомом» на систему электронных водительских прав

До России добрался дешевый «народный» суперфлагман Xiaomi с топовым «железом». Цена, видео

IBM готовится завалить весь мир квантовыми компьютерами огромной производительности

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Ищем самый недорогой интернет для дачи: сравниваем тарифы российских операторов

9 советов для экономии заряда смартфона: продлеваем жизнь батареи

Тонкие клиенты ТОНК: импортозамещение и развитие в сфере ИТ

Показать еще

Наука

Найдены доказательства сильнейшего землетрясения в истории человечества

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
Показать еще