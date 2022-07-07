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В Сан-Пауло начал работать российский робот-консультант

Робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу. За первую неделю «Промобот» уже пообщался более чем с 3000 посетителей. Об этом CNews сообщили представители компании «Промобот».

Российский робот «Промобот» начал работу в Patio Paulista, на главной улице Сан-Пауло

Располагается робот на втором этаже ТЦ и его задача — проведение интерактивного шоу для посетителей. Робот консультирует клиентов, помогает в навигации и развлекает гостей.

«Привлечение внимания и коммуникация с посетителями - основные задачи наших роботов. Один из крупнейших ТЦ Бразилии нашел отличное применение для нашей продукции, благодаря чему робот рассказывает о туристических объектах поблизости и развлекает посетителей, соскучившихся по выставкам и шоу», — сказал директор по развитию «Промобот» Олег Кивокурцев.

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«Промобот»

Пока робот продолжает работу в пилотном режиме, в случае удачных испытаний, компания и центр могут заключить сделку стоимостью $50 тыс. Для эффективного проведения пилота, специалисты «Промобот» и Patio Paulista обучили робота основным направлениям деятельности центра, установили лингвобазу на португальском языке и настроили бразильский акцент.

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Компания «Промобот» основана в 2015 г в Перми. С того же года является резидентом Сколково. «Промоботы» трудятся в 43 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.

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