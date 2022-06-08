Разделы

Техника
|

В Бразильском пенсионном фонде заработал российский робот-консультант

Механический консультант компании Promobot начал работу в Бразилии, в негосударственном пенсионном фонде компании Quanta Previdencia. Новый сотрудник будет общаться с посетителями пенсионного фонда и отвечать на интересующие их вопросы о компании. Также на экране робота будут транслироваться промо-материалы учреждения.

Консультант модели Promobot v.4 обладает следующими техническими характеристиками: у робота есть подвижные руки, которыми он может двигать и указывать на какие-либо предметы. В конструкцию также встроены термо- и фотопринтеры, с помощью которых посетители смогут печатать различные материалы. Промобот говорит на 9 языках, включая испанский и португальский.

«Сейчас промоботы трудятся в 43 странах по всему миру. Сотрудничество с новым учреждением- это отличная возможность для нас, как для компании производителя, зарекомендовать свою продукцию среди бизнеса Бразилии. Наш робот уже был представлен на конференции для бразильских предпринимателей — это первый шаг к выстраиванию партнерских отношений», — сказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Специально для проекта бразильского фонда Quanta Previdencia разработчики компании Promobot создали карту офиса компании Quanta Previdencia для автономного передвижения робота-консультанта. Кроме того, была разработана лингвобаза на португальском языке о деятельности организации.

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы
Безопасность

Это не первый робот «Промобот», который работает в Бразилии. Ранее компания начала поставлять механизированных консультантов в магазины Рио-де-Жанейро и торговые центры Patio Paulista на главной улице Сан-Паулу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России начинаются продажи бронебойного смартфона с аккумулятором на три месяца работы

Производитель процессоров, обманывавший весь мир, низвергнут с Олимпа. Лидером стал его заклятый конкурент

Создан ИИ, работающий на ноутбуке и умеющий сбивать гиперзвуковые ракеты на подлете

IBM уничтожила свой бизнес в России

Реестр российского ПО перестанет быть неприступной крепостью. Доступ разработчиков к нему резко упростят

Бывший сотрудник «Ростелекома» выложил в сеть персональные данные ста тысяч коллег

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Не только Google: 9 альтернатив популярному поисковику

Обзор ноутбука для бизнеса HP EliteBook 845 G8: мощное решение на платформе AMD

Как выбрать мойку высокого давления для дачи: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: в чем разница между ядерным, гиперзвуковым и кинетическим оружием

Объектив с металинзами — теле- и макрорешение «все в одном»

Ликбез RnD.CNews: что нужно знать о солнечных затмениях
Показать еще