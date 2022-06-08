В Бразильском пенсионном фонде заработал российский робот-консультант

Механический консультант компании Promobot начал работу в Бразилии, в негосударственном пенсионном фонде компании Quanta Previdencia. Новый сотрудник будет общаться с посетителями пенсионного фонда и отвечать на интересующие их вопросы о компании. Также на экране робота будут транслироваться промо-материалы учреждения.

Консультант модели Promobot v.4 обладает следующими техническими характеристиками: у робота есть подвижные руки, которыми он может двигать и указывать на какие-либо предметы. В конструкцию также встроены термо- и фотопринтеры, с помощью которых посетители смогут печатать различные материалы. Промобот говорит на 9 языках, включая испанский и португальский.

«Сейчас промоботы трудятся в 43 странах по всему миру. Сотрудничество с новым учреждением- это отличная возможность для нас, как для компании производителя, зарекомендовать свою продукцию среди бизнеса Бразилии. Наш робот уже был представлен на конференции для бразильских предпринимателей — это первый шаг к выстраиванию партнерских отношений», — сказал директор по развитию компании «Промобот» Олег Кивокурцев.

Специально для проекта бразильского фонда Quanta Previdencia разработчики компании Promobot создали карту офиса компании Quanta Previdencia для автономного передвижения робота-консультанта. Кроме того, была разработана лингвобаза на португальском языке о деятельности организации.

Безопасность самого ценного: как действительно защитить ваши документы Безопасность

Это не первый робот «Промобот», который работает в Бразилии. Ранее компания начала поставлять механизированных консультантов в магазины Рио-де-Жанейро и торговые центры Patio Paulista на главной улице Сан-Паулу.